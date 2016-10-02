Я редактировал файл common.ini - страница 2

Новый комментарий
 
А что еще надо то кроме удаление индикатора из папки? Только перезапустить терминал и все. 
 
Dmitry Fedoseev:
А что еще надо то кроме удаление индикатора из папки? Только перезапустить терминал и все. 
Если это вопрос по теме топика, то я задал опрос не с целью выяснить, как бороться с зависшим индикатором. Меня интересует в принципе - кто-то редактирует common.ini или нет.
[Удален]  

откровенно сознался "Нет" 

но подозреваю что кто то мне его редактирует

1 таракан

2 Гарри Поттер

3 бабайка

4 КрыскО ЛарискО

5 битлджус 

6 злая тёща!!! 

 
Alexander Antoshkin:

откровенно сознался "Нет" 

но подозреваю что кто то мне его редактирует

1 таракан

2 Гарри Поттер

3 бабайка

4 КрыскО ЛарискО

5 битлджус 

6 злая тёща!!! 

Мы вас теряем, срочно примите желтую пилюлю из аптечки!
 
Alexey Volchanskiy:
Мы вас теряем, срочно примите желтую пилюлю из аптечки!

На секунду представил подобный опрос на форуме кулхакеров : Я редактировал файл ntoskrnl.exe ))

 
 

Спасибо за ответы:

Результаты голосования


ситуация понятна. 

[Удален]  
Andrey Dik:
Бывало, редактировал. Как то терминал наглухо завис с моим новоиспечённым индикатором, ничего не помогало, после перезагрузки терминала он наглухо впадал в молчаливое внутреннее самолюбование.... Пришлось терминалу править кишки ini, помогло. Но к подобному хирургическому вмешательству прибегать приходится редко, на моей памяти раза 2-3 необходимость возникала.

Если терминал наглухо виснет из-зи индикатора или эксперта - проще перенести куда-нибудь индикатор или эксперт на время, а потом обратно подкинуть и отредактировать.

Ответ НЕТ, в первый раз услышал про такой файл)

 
new-rena:

Если терминал наглухо виснет из-зи индикатора или эксперта - проще перенести куда-нибудь индикатор или эксперт на время, а потом обратно подкинуть и отредактировать.

Не помогало, я ж писал выше. 
[Удален]  
Karputov Vladimir:
Если это вопрос по теме топика, то я задал опрос не с целью выяснить, как бороться с зависшим индикатором. Меня интересует в принципе - кто-то редактирует common.ini или нет.

Почему нет варианта - "завтра начну"? )

Серьезно, завтра и начну, но не редактировать, а отдельный сделаю. 

123
Новый комментарий