Я редактировал файл common.ini - страница 2
А что еще надо то кроме удаление индикатора из папки? Только перезапустить терминал и все.
откровенно сознался "Нет"
но подозреваю что кто то мне его редактирует
1 таракан
2 Гарри Поттер
3 бабайка
4 КрыскО ЛарискО
5 битлджус
6 злая тёща!!!
Мы вас теряем, срочно примите желтую пилюлю из аптечки!
На секунду представил подобный опрос на форуме кулхакеров : Я редактировал файл ntoskrnl.exe ))
Спасибо за ответы:
ситуация понятна.
Бывало, редактировал. Как то терминал наглухо завис с моим новоиспечённым индикатором, ничего не помогало, после перезагрузки терминала он наглухо впадал в молчаливое внутреннее самолюбование.... Пришлось терминалу править кишки ini, помогло. Но к подобному хирургическому вмешательству прибегать приходится редко, на моей памяти раза 2-3 необходимость возникала.
Если терминал наглухо виснет из-зи индикатора или эксперта - проще перенести куда-нибудь индикатор или эксперт на время, а потом обратно подкинуть и отредактировать.
Ответ НЕТ, в первый раз услышал про такой файл)
Если терминал наглухо виснет из-зи индикатора или эксперта - проще перенести куда-нибудь индикатор или эксперт на время, а потом обратно подкинуть и отредактировать.
Если это вопрос по теме топика, то я задал опрос не с целью выяснить, как бороться с зависшим индикатором. Меня интересует в принципе - кто-то редактирует common.ini или нет.
Почему нет варианта - "завтра начну"? )
Серьезно, завтра и начну, но не редактировать, а отдельный сделаю.