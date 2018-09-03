Индикаторы: Tendency Estimate

Новый комментарий
 

Tendency Estimate:

Простой индикатор для оценки тенденции на исторических данных.

Автор: Awl Writer

 

Awl Writer, доброго времени суток.


Подскажите,в чем может быть причина визуализации кривой ?

err

Платформа MT4, build 1010(18/08/16)

 
Похож на CCI, но я бы сказал, что гораздо лучше. Очень толково придумано. Респект!
Новый комментарий