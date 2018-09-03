Индикаторы: Tendency Estimate
Awl Writer, доброго времени суток.
Подскажите,в чем может быть причина визуализации кривой ?
Похож на CCI, но я бы сказал, что гораздо лучше. Очень толково придумано. Респект!
Tendency Estimate:
Простой индикатор для оценки тенденции на исторических данных.
Автор: Awl Writer