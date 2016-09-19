нужен прибыльный советник на 4 знака

Доброго дня коллегам.

 Нужен прибыльный советник (не мартышка)  на 4 знака.Кто может помочь? 

 
Нужен доступ к бесхозному, миллиардному(в долларах)  банковскому счету, кто может помочь?
Alexander Bereznyak:
Файлы:
298.zip  294 kb
 
что в архиве, боюсь открывать, вдруг рванет
без подвоха. проверено электроникой)

ставишь на мобилу и вуаля!

 
а на 5 знаков случайно не нужен?
 
Поищите в КодаБазе или в Маркете (на ваш выбор, то есть риск выбора - ваш).

Если вы серьезно хотите найти прибыльный по "выдающемуся" бектесту - то вам сюда: это англоязычная ветка по "выдающимся" результатам бектестирования.



