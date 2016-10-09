Нужен зигзаг с о стрелками по всему пути следования

Добрый день ...

Помогите найти зигзаг со стрелками по всему пути перерисовски.

Есть конечно ZigZagRepainter.ex4 ,но он с закрытым кодом .

 
а почему со стрелками?
Чтобы видеть все его изломы по истории ,там где он перерисовывался .
 
а линия подойдет в качестве истории изломов?
Покажите пожалуйста 
 
https://www.mql5.com/ru/code/8202
ZigZagHistory
  • голосов: 3
  • 2008.06.18
  • o_O
  • www.mql5.com
Индикатор показывает кроме уже зафиксированных баров промежуточные статичные положения индикатора ZigZag. Будет полезен тем, кто занимается разработкой систем, основанных на индикаторе ZigZag.
Это же не то просто канал по нему ..
https://www.mql5.com/ru/charts/5800909/usdcad-h1-templer-holdings-management   вот такой нужен 
График USDCAD, H1, 2016.09.17 18:56 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
  • www.mql5.com
Символ: USDCAD. Период графика: H1. Брокер: Templer Holdings Management ,Ltd.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Demo. Дата: 2016.09.17 18:56 UTC.
 
вам такой и дали

накиньте ZigZagHistory на свой USDCAD и сравните где стоят стрелки и как идет линия ZigZagHistory

 
и описание прочтите даденного индикатора =), он  и есть только не стрелочками а линиями
 
Имеете ввиду примерно такое отображение?

 

