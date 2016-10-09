Нужен зигзаг с о стрелками по всему пути следования
а почему со стрелками?
o_O:Чтобы видеть все его изломы по истории ,там где он перерисовывался .
а почему со стрелками?
а почему со стрелками?
а линия подойдет в качестве истории изломов?
o_O:Покажите пожалуйста
а линия подойдет в качестве истории изломов?
а линия подойдет в качестве истории изломов?
https://www.mql5.com/ru/code/8202
ZigZagHistory
- голосов: 3
- 2008.06.18
- o_O
- www.mql5.com
Индикатор показывает кроме уже зафиксированных баров промежуточные статичные положения индикатора ZigZag. Будет полезен тем, кто занимается разработкой систем, основанных на индикаторе ZigZag.
o_O:Это же не то просто канал по нему ..
https://www.mql5.com/ru/code/8202
https://www.mql5.com/ru/code/8202
https://www.mql5.com/ru/charts/5800909/usdcad-h1-templer-holdings-management вот такой нужен
График USDCAD, H1, 2016.09.17 18:56 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
- www.mql5.com
Символ: USDCAD. Период графика: H1. Брокер: Templer Holdings Management ,Ltd.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Demo. Дата: 2016.09.17 18:56 UTC.
Movlat Baghiyev:
https://www.mql5.com/ru/charts/5800909/usdcad-h1-templer-holdings-management вот такой нужен
https://www.mql5.com/ru/charts/5800909/usdcad-h1-templer-holdings-management вот такой нужен
вам такой и дали
накиньте ZigZagHistory на свой USDCAD и сравните где стоят стрелки и как идет линия ZigZagHistory
и описание прочтите даденного индикатора =), он и есть только не стрелочками а линиями
Movlat Baghiyev:
Добрый день ...
Помогите найти зигзаг со стрелками по всему пути перерисовски.
Есть конечно ZigZagRepainter.ex4 ,но он с закрытым кодом .
Имеете ввиду примерно такое отображение?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день ...
Помогите найти зигзаг со стрелками по всему пути перерисовски.
Есть конечно ZigZagRepainter.ex4 ,но он с закрытым кодом .