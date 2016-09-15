дорогие друзья, прошу помочь!
Есть индикатор, все в нем хорошо работает, необходимо что то в коде исправить что бы он рисовал линии до первого касания, а не на заданный период. помогите пожалуйста! индикатор ссылается на calcfrac который должен быть в папке Include
Измените параметры:
А так, вообще, Ваша просьба не понятна. Что за "касание"?
а необходимо вот так
Код не смотрел, но по картинкам вижу, что первое касание не должно вызывать рисование линии, а второе касание должно.
Значит в цикле необходимо запомнить уровень цены первого касания и установить флаг ожидания второго касания (флаг должен быть активным некое количество свечей), а после того, как последующие в цикле свечи достигнут этого запомненного уровня, отрисовать линию и сбросить флаг ожидания второго касания.
благодаря искусственным ограничениям, конструктивная беседа перетекла в личку..
надеюсь проблема решена
спасибо большое) но не могли бы вы это реализовать?
