дорогие друзья, прошу помочь!

Есть индикатор, все в нем хорошо работает, необходимо что то в коде исправить что бы он рисовал линии до первого касания, а не на заданный период. помогите пожалуйста! индикатор ссылается на calcfrac который должен быть в папке Include
calcfrac.mqh  2 kb
fractalsperiod_trend.mq5  10 kb
друзья, не топите тему, выручите пожалуйста!!!
 
kocunyc:
Измените параметры:

1

А так, вообще, Ваша просьба не понятна. Что за "касание"?

Karputov Vladimir:

сейчас индикатор рисует линии так
RTS-9.16M3.png  59 kb
Karputov Vladimir:

а необходимо вот так
RTS-9.16M3.png  43 kb
 
kocunyc:
Код не смотрел, но по картинкам вижу, что первое касание не должно вызывать рисование линии, а второе касание должно.

Значит в цикле необходимо запомнить уровень цены первого касания и установить флаг ожидания второго касания (флаг должен быть активным некое количество свечей), а после того, как последующие в цикле свечи достигнут этого запомненного уровня, отрисовать линию и сбросить флаг ожидания второго касания.

Artyom Trishkin:

спасибо большое) но не могли бы вы это реализовать?
 

благодаря искусственным ограничениям, конструктивная беседа перетекла в личку..

надеюсь проблема решена

 
kocunyc:
Я мог бы реализовать, но к сожалению, пока не располагаю временем, чтобы сделать вам быстро.
 
Maxim Kuznetsov:

благодаря искусственным ограничениям, конструктивная беседа перетекла в личку..

надеюсь проблема решена

Ну, если кто-то поможет в личке, разве то плохо?
