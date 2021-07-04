Индикаторы: Orders Info

Orders Info:

Индикатор показывает информацию по ордерам. Можно увидеть магик ордера, его профит и сколько времени ордер уже в рынке.

информация по ордерам

Автор: Vladimir Khlystov

как ты достал со своим фуфлом)) )

 
Отличный индюк! Правда "Сумма по SL" по всей видимости неправильно показывает.

А можно сделать так, чтобы индикатор показывал только пару, на которой он установлен? А то ведь кошмар какой-то.  
Идея хорошая,но тейки не досчитывают +1 пипс ,а стопы правильно пишет

Прошу "исправить" слежу...Возможно это дефект терминала-не критично...один ордер не достаёт +1 пипс по тейку ,другой нормально пишет ровно...


 
Vobler Vob:

Идея хорошая,но тейки не досчитывают +1 пипс ,а стопы правильно пишет

Прошу "исправить" слежу...Возможно это дефект терминала-не критично...один ордер не достаёт +1 пипс по тейку ,другой нормально пишет ровно...



Можно увидеть в цифрах?

 
Vladimir Khlystov:

Можно увидеть в цифрах?


Ладно - Всё нормально -это терминал иногда считает (+ -) пипс  Спасибо ! 

Vobler Vob:

Ладно - Всё нормально -это терминал иногда считает (+ -) пипс  Спасибо ! 


ВОТ ПРИМЕР : http://prntscr.com/ga1sdc   тейки одинаковые...

Замечен глюк в виде кучи отметок уже закрытых отработанных сделок. Не поможете разобраться как от него избавиться.


Да надписи уже закрытых позиций остаются на экране в данной версии. В более поздних версиях это исправлено.
