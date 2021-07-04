Индикаторы: Orders Info
Автор: Vladimir Khlystov
как ты достал со своим фуфлом)) )
Отличный индюк! Правда "Сумма по SL" по всей видимости неправильно показывает.
Идея хорошая,но тейки не досчитывают +1 пипс ,а стопы правильно пишет
Прошу "исправить" слежу...Возможно это дефект терминала-не критично...один ордер не достаёт +1 пипс по тейку ,другой нормально пишет ровно...
Можно увидеть в цифрах?
Ладно - Всё нормально -это терминал иногда считает (+ -) пипс Спасибо !
ВОТ ПРИМЕР : http://prntscr.com/ga1sdc тейки одинаковые...
Замечен глюк в виде кучи отметок уже закрытых отработанных сделок. Не поможете разобраться как от него избавиться.
Да надписи уже закрытых позиций остаются на экране в данной версии. В более поздних версиях это исправлено.
Интересно где ее найти, может подскажите. И еще я хочу вывести сумму по ТР для Buy и Sell раздельно, можете помочь с кодом ?
Orders Info:
Индикатор показывает информацию по ордерам. Можно увидеть магик ордера, его профит и сколько времени ордер уже в рынке.
