Всех с прошедшим днем программиста!
Оказывается, в високосный год он празднуется на 13-го, а 12-го сентября, я и не знал. Всех программистов поздравляю с некоторым опозданием, успехов в развитии и творческих успехов!
- С Днём Программиста!
- Поздравляем Vinin'а с юбилеем!
- Обновление платформы MetaTrader 4 build 670: виртуальный хостинг, web-запросы и работа с сигналами из MQL-программ
Alexey Volchanskiy:
я праздную по старинке, 10 декабря..
256й день как-то за уши притянут..день переполнения однобайтового счётчика что-ли..:-)
Maxim Kuznetsov:Присоединяюсь к поздравлениям программистов - наиболее продвинутой, в интеллектуальном плане, части общества. Надеюсь, что, наши программисты ни в чем не будут уступать своим западным коллегам при создании крупных и оригинальных программных продуктов (ПП) во благо развития общества. Тот факт, что, в частности, программные продукты в виде терминалов МТ4 и МТ5 являются лидерами в данном сегменте ПП, вселяет надежду на всеобщее развитие искусства программирования, особенно, среди молодёжи. Общество нуждается в дополнительных миллионов программистов и, думаю, развитие этого направления должно поддерживаться на государственном уровне и стимулироваться специальными госпрограммами. Был-бы я министром образования, запретил-бы использование калькуляторов с 1-го класса средней школы, обязывал родителей обеспечивать своих детей компьютором, а в классе все расчеты и обучение вести на компьюторе, причем, в режиме программирования. Результат не заставит себя ждать. Говорят, что, Линукс изобрел студент - вчерашний школьник! Всех земных благ Вам, программистам - творцам виртуального реального миров!
Yousufkhodja Sultonov:
Русскоязычные программисты не уступают своим коллегам. https://www.iphones.ru/iNotes/580683
Я благодарен этому ресурсу, что могу создавать здесь свои продукты и распространять по всему миру. И даже, наряду с другими разработчиками MQL вносить крупинку в интеллектуальный не сырьевой экспорт своих стран. Меня всегда забавляет этот факт.
С прошедшим праздником!
Что кроме «Тетриса» создали российские программисты?
- Ирина Чернова
- www.iphones.ru
Чем-то вы пользовались 100% и даже не знали, что это сделали «наши». Идею этой статьи мне подал читатель в своем комментарии. Svergssen, большое спасибо за поддержку, но за Ваши слова о российских
