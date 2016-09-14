Всех с прошедшим днем программиста!

Новый комментарий
 
Оказывается, в високосный год он празднуется на 13-го, а 12-го сентября, я и не знал. Всех программистов поздравляю с некоторым опозданием, успехов в развитии и творческих успехов!
 

Спасибо Алексей, Вас так-же с праздником!

Да и рынок меня сегодня поздравил, закрыл 3 просадочные пары которые тянулись более недели, в которых было задействовано более 60 позиций)

 

Удачи!

 
Alexey Volchanskiy:
Оказывается, в високосный год он празднуется на 13-го, а 12-го сентября, я и не знал. Всех программистов поздравляю с некоторым опозданием, успехов в развитии и творческих успехов!

я праздную по старинке, 10 декабря..

256й день как-то за уши притянут..день переполнения однобайтового счётчика что-ли..:-)

 
Maxim Kuznetsov:

я праздную по старинке, 10 декабря..

256й день как-то за уши притянут..день переполнения однобайтового счётчика что-ли..:-)

Присоединяюсь к поздравлениям программистов - наиболее продвинутой, в интеллектуальном плане, части общества. Надеюсь, что, наши программисты ни в чем не будут уступать своим западным коллегам при создании крупных и оригинальных программных продуктов (ПП) во благо развития общества. Тот факт, что, в частности, программные продукты в виде терминалов МТ4 и МТ5 являются лидерами в данном сегменте ПП, вселяет надежду на всеобщее развитие искусства программирования, особенно, среди молодёжи. Общество нуждается в дополнительных миллионов программистов и, думаю, развитие этого направления должно поддерживаться на государственном уровне и стимулироваться специальными госпрограммами. Был-бы я министром образования, запретил-бы использование калькуляторов с 1-го класса средней школы, обязывал родителей обеспечивать своих детей компьютором, а в классе все расчеты и обучение вести на компьюторе, причем, в режиме программирования. Результат не заставит себя ждать. Говорят, что, Линукс изобрел студент - вчерашний школьник! Всех земных благ Вам, программистам - творцам виртуального реального миров!
 
Yousufkhodja Sultonov:
Присоединяюсь к поздравлениям программистов - наиболее продвинутой, в интеллектуальном плане, части общества. Надеюсь, что, наши программисты ни в чем не будут уступать своим западным коллегам при создании крупных и оригинальных программных продуктов (ПП) во благо развития общества. Тот факт, что, в частности, программные продукты в виде терминалов МТ4 и МТ5 являются лидерами в данном сегменте ПП, вселяет надежду на всеобщее развитие искусства программирования, особенно, среди молодёжи. Общество нуждается в дополнительных миллионов программистов и, думаю, развитие этого направления должно поддерживаться на государственном уровне и стимулироваться специальными госпрограммами. Был-бы я министром образования, запретил-бы использование калькуляторов с 1-го класса средней школы, обязывал родителей обеспечивать своих детей компьютором, а в классе все расчеты и обучение вести на компьюторе, причем, в режиме программирования. Результат не заставит себя ждать. Говорят, что, Линукс изобрел студент - вчерашний школьник! Всех земных благ Вам, программистам - творцам виртуального реального миров!

Русскоязычные программисты не уступают своим коллегам. https://www.iphones.ru/iNotes/580683

Я благодарен этому ресурсу, что могу создавать здесь свои продукты и распространять по всему миру. И даже, наряду с другими разработчиками MQL вносить крупинку в интеллектуальный не сырьевой экспорт своих стран. Меня всегда забавляет этот факт.

С прошедшим праздником! 

Что кроме «Тетриса» создали российские программисты?
Что кроме «Тетриса» создали российские программисты?
  • Ирина Чернова
  • www.iphones.ru
Чем-то вы пользовались 100% и даже не знали, что это сделали «наши». Идею этой статьи мне подал читатель в своем комментарии. Svergssen, большое спасибо за поддержку, но за Ваши слова о российских
Новый комментарий