Добрый день! Вопрос админам: Бонусные кредиты больше не выдают? - страница 2
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т.е.? Наказали меня? ))
А бонусные накрутки у меня- изза скачивания моих бесплатных-продуктов.
Почти большую половину своих продуктов предоставляю бесплатно.
т.е.? Наказали меня? ))
Или допустим ,я бы тоже не выдержал )))) . Наказали или нет не знаю ,просто предположил ) . Да и потом ,может рано паниковать ,насколько я знаю ,там вручную всё проверяется
https://www.mql5.com/ru/forum/93847
https://www.mql5.com/ru/forum/81159
https://www.mql5.com/ru/forum/86918
Всё ребята..
Кина не будет ))) Кризис пришел и тут.
Всё ребята..
Кина не будет ))) Кризис пришел и тут.
Ничо не знаю у меня все работает ))
Не знаю как можно на них надеяться, при таком темпе как у меня сейчас (~1000 скачек в месяц) мои индюки будут окупаться года три-четыре не меньше.
Это без учета серваков и платы за АПИ
Это не кризис. Это подтверждение того, что бонусную программу отключают для злостных флударастов.
Оо ...... ..... понял :))) тогда хоть у других пусть работает бонусная программа ,;)))
Понятно теперь. Вопрос закрыт.