Добрый день! Вопрос админам: Бонусные кредиты больше не выдают? - страница 2

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Alexander Ivanov:
т.е.? Наказали меня? ))
А Вы считаете что не за что? 
 

А бонусные накрутки у меня- изза скачивания моих бесплатных-продуктов.

Почти большую половину своих продуктов предоставляю бесплатно. 

 
Alexander Ivanov:
т.е.? Наказали меня? ))

Или допустим ,я бы тоже не выдержал ))))   .  Наказали или нет не знаю ,просто предположил )  . Да и потом ,может рано паниковать ,насколько я знаю ,там вручную всё проверяется

 https://www.mql5.com/ru/forum/93847

https://www.mql5.com/ru/forum/81159

https://www.mql5.com/ru/forum/86918 

 
ну я интересовался. Платят или нет. Уже вторую неделю молчат.
 

Всё ребята..

Кина не будет )))  Кризис пришел и тут.

 

 
Alexander Ivanov:

Всё ребята..

Кина не будет )))  Кризис пришел и тут.

Это не кризис. Это подтверждение того, что бонусную программу отключают для злостных флударастов.
 

Ничо не знаю у меня все работает ))

Не знаю как можно на них надеяться, при таком темпе как у меня сейчас (~1000 скачек в месяц) мои индюки будут окупаться года три-четыре не меньше.

Это без учета серваков и платы за АПИ

 
Andrey Dik:
Это не кризис. Это подтверждение того, что бонусную программу отключают для злостных флударастов.
Оо ......  ..... понял :))) тогда хоть у других пусть работает бонусная программа ,;)))
 
Alexander Ivanov:
Оо ......  ..... понял :))) тогда хоть у других пусть работает бонусная программа ,;)))
у меня тоже работает, но не выводится, тут каждому индивидуальные настройки )
 

Понятно теперь. Вопрос закрыт.

 

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