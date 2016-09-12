Как копируются объемы?

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Не совсем понял. К примеру на счету у поставщика сигналов 1 000$, в месяц выходит 20%.

У меня на счету 10 000$. Будут ли у меня те же 20%? 

 
Anton Zverev:

Не совсем понял. К примеру на счету у поставщика сигналов 1 000$, в месяц выходит 20%.

У меня на счету 10 000$. Будут ли у меня те же 20%? 

Это все настраивается.

 

 
Anton Zverev:

Не совсем понял. К примеру на счету у поставщика сигналов 1 000$, в месяц выходит 20%.

У меня на счету 10 000$. Будут ли у меня те же 20%? 

Баланс Вас и баланс поставщика - это не все данные: ещё нужно знать торговые плечи, валюты торговых счётов, валюту сигнала. Вам поможет утилита Calculator for signals MT5
 
Anton Zverev:

Не совсем понял. К примеру на счету у поставщика сигналов 1 000$, в месяц выходит 20%.

У меня на счету 10 000$. Будут ли у меня те же 20%? 

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вопрос по сигналам

Karputov Vladimir, 2016.02.23 09:09

Рассмотрим работу системы управления объемами на примере:

  1. Случай №1.
  2. Поставщик: баланс 15 000 USD, плечо 1:100
  3. Подписчик: баланс 15 000 USD, плечо 1:200, процент использования депозита 50%

  1. Случай №2.
  2. Поставщик: баланс 15 000 USD, плечо 1:500
  3. Подписчик: баланс 15 000 USD, плечо 1:200, процент использования депозита 50%

Расчет соотношения объемов сделок поставщика и подписчиков:

  1. Соотношение балансов с учетом процента использования депозита: 
    Случай №1: (15 000 * 0,5) / 15 000 = 0,5 (50.00%)
    Случай №2: (15 000 * 0,5) / 15 000 = 0,5 (50.00%)
  2. После коррекции на плечи: 
    Случай №1: плечо Подписчика (1:200) больше, чем у Поставщика (1:100), поэтому коррекция на плечи не производится
    Случай №2: 0,50 * (200 / 500) = 0,2 (20.00%)
  3. После коррекции с учетом курса валют депозитов на момент расчета: 
    Коррекции нет.
  4. Итоговый процент после округления (округление осуществляется по ступенчатой схеме):
    Случай №1: 50% или коэффициент 0.5
    Случай №2: 20% или коэффициент 0.2

Таким образом, при данных условиях сделка Поставщика объемом в 1 лот будет скопирована: 

- на счете Подписчика в Случае №1 в размере 50% -  объемом 0.5 лота

- на счете Подписчика в Случае №2 в размере 20%  - объемом 0.2 лота


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