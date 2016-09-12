Как копируются объемы?
Не совсем понял. К примеру на счету у поставщика сигналов 1 000$, в месяц выходит 20%.
У меня на счету 10 000$. Будут ли у меня те же 20%?
Это все настраивается.
Не совсем понял. К примеру на счету у поставщика сигналов 1 000$, в месяц выходит 20%.
У меня на счету 10 000$. Будут ли у меня те же 20%?
Не совсем понял. К примеру на счету у поставщика сигналов 1 000$, в месяц выходит 20%.
У меня на счету 10 000$. Будут ли у меня те же 20%?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Karputov Vladimir, 2016.02.23 09:09
Рассмотрим работу системы управления объемами на примере:
- Случай №1.
- Поставщик: баланс 15 000 USD, плечо 1:100
- Подписчик: баланс 15 000 USD, плечо 1:200, процент использования депозита 50%
- Случай №2.
- Поставщик: баланс 15 000 USD, плечо 1:500
- Подписчик: баланс 15 000 USD, плечо 1:200, процент использования депозита 50%
Расчет соотношения объемов сделок поставщика и подписчиков:
- Соотношение балансов с учетом процента использования депозита:
Случай №1: (15 000 * 0,5) / 15 000 = 0,5 (50.00%)
Случай №2: (15 000 * 0,5) / 15 000 = 0,5 (50.00%)
- После коррекции на плечи:
Случай №1: плечо Подписчика (1:200) больше, чем у Поставщика (1:100), поэтому коррекция на плечи не производится
Случай №2: 0,50 * (200 / 500) = 0,2 (20.00%)
- После коррекции с учетом курса валют депозитов на момент расчета:
Коррекции нет.
- Итоговый процент после округления (округление осуществляется по ступенчатой схеме):
Случай №1: 50% или коэффициент 0.5
Случай №2: 20% или коэффициент 0.2
Таким образом, при данных условиях сделка Поставщика объемом в 1 лот будет скопирована:
- на счете Подписчика в Случае №1 в размере 50% - объемом 0.5 лота
- на счете Подписчика в Случае №2 в размере 20% - объемом 0.2 лота
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Не совсем понял. К примеру на счету у поставщика сигналов 1 000$, в месяц выходит 20%.
У меня на счету 10 000$. Будут ли у меня те же 20%?