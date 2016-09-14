Сделать StopLoss и TakeProfit разным цветом на чарте? - страница 2
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С таким подходом можно написать и свой терминал...
Речь идет о базовых возможностях, удобных для использования и не программистам, коих большинство трейдеров.
MetaTrader именно потому очень быстр, что в нем нет ненужного. В тоже время всё дополнительное легко реализуется при помощи MQL5.
А как же графический интерфейс - может надо от него отказаться?
А то работа с графикой, при визуализации, приводит к торможению значительному, но стоит свернуть окошко чарта или терминала и ускорение происходит в разы...
Вот не надо решать за всех, к тому же статистика показывает, что Вы в меньшинстве по данному вопросу.
А как же графический интерфейс - может надо от него отказаться?
А то работа с графикой, при визуализации, приводит к торможению значительному, но стоит свернуть окошко чарта или терминала и ускорение происходит в разы...
Вот не надо решать за всех, к тому же статистика показывает, что Вы в меньшинстве по данному вопросу.
Хотите реально, что решить: пишите подробную заявку в СервисДеск. Самое главное обоснуйте, зачем именно нужно то-то или то-то. Из опыта: на этапе обоснования в 90% оказывается, что не очень то и нужно.
Я не знал, нужно ли это другим, поэтому и провожу голосование.
Раз это нужно, то может пожелания будут учтены администрацией с учетом не только моего мнения, но и мнения большинства.
Я не знал, нужно ли это другим, поэтому и провожу голосование.
Раз это нужно, то может пожелания будут учтены администрацией с учетом не только моего мнения, но и мнения большинства.
MetaTrader именно потому очень быстр, что в нем нет ненужного. В тоже время всё дополнительное легко реализуется при помощи MQL5.
Для чего-то ведь сделали возможность выбора цвета для линий Bid и Ask. И это не приводит к какому-либо торможению. Почему же тогда должно тормозить от выбора цвета линий Stop Loss и Take Profit?
Думаю, подобная возможность будет вовсе нелишней.
Для чего-то ведь сделали возможность выбора цвета для линий Bid и Ask. И это не приводит к какому-либо торможению. Почему же тогда должно тормозить от выбора цвета линий Stop Loss и Take Profit?
Думаю, подобная возможность будет вовсе нелишней.
Согласен, я тут сделал ребейтор, тестирую и понимаю, что визуально разобраться довольно сложно. Писать индикатор, как тут высказались, тоже не выход, лишний оверхед и вообще неправильный подход. То, что SL и TP разных цветов будут тормозить терминал - ну тут даже сказать нечего, это наверное была такая шутка ))
Алекс, а Вы направьте предложение в Сервисдэск, подкрепив его ссылкой на результаты этого опроса. Там уже почти 60 голосов - вполне репрезентативная выборка.
По окончанию голосования так и сделаю, если представитель администрации не отпишется в этой ветке.
Пусть хотя бы эта возможность будет в MT6...