Сделать StopLoss и TakeProfit разным цветом на чарте? - страница 2

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-Aleks-:

С таким подходом можно написать и свой терминал...

Речь идет о базовых возможностях, удобных для использования и не программистам, коих большинство трейдеров. 

MetaTrader именно потому очень быстр, что в нем нет ненужного. В тоже время всё дополнительное легко реализуется при помощи MQL5.
 
Проголосовал ДА, т.к. считаю что разность цветов легче и быстрее улавливается взглядом. Это как светофор - глянули и уже знаем что делать ехать или стоять, а не думать над тем что делать.
 
Karputov Vladimir:
MetaTrader именно потому очень быстр, что в нем нет ненужного. В тоже время всё дополнительное легко реализуется при помощи MQL5.

А как же графический интерфейс - может надо от него отказаться?

А то работа с графикой, при визуализации, приводит к торможению значительному, но стоит свернуть окошко чарта или терминала и ускорение происходит в разы...

Вот не надо решать за всех, к тому же статистика показывает, что Вы в меньшинстве по данному вопросу. 

 
-Aleks-:

А как же графический интерфейс - может надо от него отказаться?

А то работа с графикой, при визуализации, приводит к торможению значительному, но стоит свернуть окошко чарта или терминала и ускорение происходит в разы...

Вот не надо решать за всех, к тому же статистика показывает, что Вы в меньшинстве по данному вопросу. 

Хотите реально, что решить: пишите подробную заявку в СервисДеск. Самое главное обоснуйте, зачем именно нужно то-то или то-то. Из опыта: на этапе обоснования в 90% оказывается, что не очень то и нужно.
 
Karputov Vladimir:
Хотите реально, что решить: пишите подробную заявку в СервисДеск. Самое главное обоснуйте, зачем именно нужно то-то или то-то. Из опыта: на этапе обоснования в 90% оказывается, что не очень то и нужно.

Я не знал, нужно ли это другим, поэтому и провожу голосование.

Раз это нужно, то может пожелания будут учтены администрацией с учетом не только моего мнения, но и мнения большинства.

 
-Aleks-:

Я не знал, нужно ли это другим, поэтому и провожу голосование.

Раз это нужно, то может пожелания будут учтены администрацией с учетом не только моего мнения, но и мнения большинства.

Алекс, а Вы направьте предложение в Сервисдэск, подкрепив его ссылкой на результаты этого опроса. Там уже почти 60 голосов - вполне репрезентативная выборка. 
 
Karputov Vladimir:
MetaTrader именно потому очень быстр, что в нем нет ненужного. В тоже время всё дополнительное легко реализуется при помощи MQL5.

Для чего-то ведь сделали возможность выбора цвета для линий Bid и Ask. И это не приводит к какому-либо торможению. Почему же тогда должно тормозить от выбора цвета линий Stop Loss и Take Profit?

Думаю, подобная возможность будет вовсе нелишней. 

 
Ihor Herasko:

Для чего-то ведь сделали возможность выбора цвета для линий Bid и Ask. И это не приводит к какому-либо торможению. Почему же тогда должно тормозить от выбора цвета линий Stop Loss и Take Profit?

Думаю, подобная возможность будет вовсе нелишней. 

Согласен, я тут сделал ребейтор, тестирую и понимаю, что визуально разобраться довольно сложно. Писать индикатор, как тут высказались, тоже не выход, лишний оверхед и вообще неправильный подход. То, что SL и TP разных цветов будут тормозить терминал - ну тут даже сказать нечего, это наверное была такая шутка ))

rebator 

 
Поддерживаю топик-стартера. Даёшь разноцветность стоп-уровней!
 
BlackTomcat:
Алекс, а Вы направьте предложение в Сервисдэск, подкрепив его ссылкой на результаты этого опроса. Там уже почти 60 голосов - вполне репрезентативная выборка. 

По окончанию голосования так и сделаю, если представитель администрации не отпишется в этой ветке.

Пусть хотя бы эта возможность будет в MT6... 

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