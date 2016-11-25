Партнёрская программа

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Здравствуйте! Как сгенерировать ссылку в партнёрской программе?
 
Антон Вилисов:
Здравствуйте! Как сгенерировать ссылку в партнёрской программе?
Вроде ее отменили.
 
Vladimir Tkach:
Вроде ее отменили.

Даже не вроде, а точно отменили. Давно уже.

https://www.mql5.com/ru/forum/69955

 

Партнерская программа в Маркете и Сигналах закрывается
Партнерская программа в Маркете и Сигналах закрывается
  • отзывов: 3
  • www.mql5.com
Партнерская программа в Маркете и Сигналах закрываетсяВ связи с низкой востребованностью и несовместимостью с новыми сервисами MQL5.
 

Тогда какого фига на форуме постоянно вылазят ссылки >>>

 

 

 ссылка "получай доход" ведет на партнерскую программу

 

))) 

 
Igor Volodin:

Тогда какого фига на форуме постоянно вылазят ссылки >>>

 

 

 ссылка "получай доход" ведет на партнерскую программу

 

))) 

Значит ссылки на партнерку так и не удалили
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