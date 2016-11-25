Партнёрская программа
Здравствуйте! Как сгенерировать ссылку в партнёрской программе?
Антон Вилисов:Вроде ее отменили.
Здравствуйте! Как сгенерировать ссылку в партнёрской программе?
Здравствуйте! Как сгенерировать ссылку в партнёрской программе?
Vladimir Tkach:
Вроде ее отменили.
Вроде ее отменили.
Даже не вроде, а точно отменили. Давно уже.
https://www.mql5.com/ru/forum/69955
Партнерская программа в Маркете и Сигналах закрывается
- отзывов: 3
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Партнерская программа в Маркете и Сигналах закрываетсяВ связи с низкой востребованностью и несовместимостью с новыми сервисами MQL5.
Тогда какого фига на форуме постоянно вылазят ссылки >>>
ссылка "получай доход" ведет на партнерскую программу
)))
Igor Volodin:Значит ссылки на партнерку так и не удалили
Тогда какого фига на форуме постоянно вылазят ссылки >>>
ссылка "получай доход" ведет на партнерскую программу
)))
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