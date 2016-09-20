Индикаторы: Multi Timeframe Moving Average
Не стоит рисовать ступеньки. Исходя из заданного таймфрейма и периода, вычислите период для текущего таймфрейма и по полученному периоду просчитайте МА на текущем таймфрейме. Получится плавная МА с верхнего таймфрейма.
Ilya Prozumentov:Попробуйте отобразить МА 144 W1 на минутном графике без ступеней.
Не стоит рисовать ступеньки. Исходя из заданного таймфрейма и периода, вычислите период для текущего таймфрейма и по полученному периоду просчитайте МА на текущем таймфрейме. Получится плавная МА с верхнего таймфрейма.
Не стоит рисовать ступеньки. Исходя из заданного таймфрейма и периода, вычислите период для текущего таймфрейма и по полученному периоду просчитайте МА на текущем таймфрейме. Получится плавная МА с верхнего таймфрейма.
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Multi Timeframe Moving Average:
Индикатор, показывающий скользящую среднюю выбранного таймфрейма.
Автор: Il Anokhin