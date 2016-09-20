Индикаторы: Multi Timeframe Moving Average

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Multi Timeframe Moving Average:

Индикатор, показывающий скользящую среднюю выбранного таймфрейма.

Автор: Il Anokhin

 

<<Индикатор, показывающий скользящую среднюю выбранного таймфрейма.>> -- полностью неработоспособный индикатор -- код небольшой и по коду даже бегло видно, что индикатор рисовать МА таймфрейма отличного от текущего -- не способен.

Как пример, текущий таймфрейм Н1 -- индикатор рисует D1

 

 
Не стоит рисовать ступеньки. Исходя из заданного таймфрейма и периода, вычислите период для текущего таймфрейма и по полученному периоду просчитайте МА на текущем таймфрейме. Получится плавная МА с верхнего таймфрейма.
 
Ilya Prozumentov:
Не стоит рисовать ступеньки. Исходя из заданного таймфрейма и периода, вычислите период для текущего таймфрейма и по полученному периоду просчитайте МА на текущем таймфрейме. Получится плавная МА с верхнего таймфрейма.
Попробуйте отобразить МА 144 W1 на минутном графике без ступеней.
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