Индикаторы: Индикатор контроля лота и профита - страница 2

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fliper-muz:
Владимир очень нужный индикатор,но есть одно но.Индикатор отображается в правом верхнем углу терминала а там чаще всего уже место занято используемым советником и получается накладка.Было бы здорово если была бы возможность разместить индикатор в любом другом углу терминала или иметь возможность сдвинуть индикатор ниже. Я пользуюсь ещё одним вашим индикатором cm-Trade Info, и если бы  добавить в него lot_profit и ещё информацию о магике это было бы идеально.

Индикатор называется "Владимир", или вы не ходили в школу?

 
fliper-muz:
Владимир, очень нужный индикатор,но есть одно но.Индикатор отображается в правом верхнем углу терминала а там чаще всего уже место занято используемым советником и получается накладка.Было бы здорово если была бы возможность разместить индикатор в любом другом углу терминала или иметь возможность сдвинуть индикатор ниже. Я пользуюсь ещё одним вашим индикатором cm-Trade Info, и если бы  добавить в него lot_profit и ещё информацию о магике это было бы идеально.

Вы тогда разместите предложение там, где лежит индикатор cm-Trade Info. Как будет время я сделаю. Только поясните что такое "lot_profit" и какую информацию о магике Вам нужно.

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