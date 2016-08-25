как написать код для времени торговли - страница 2

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Alexander Antoshkin:
Да так ,для разнообразия .......,можно и одну , можно и ни одной.)

написал как у вас, выдает 2 ошибки(

'{' - unbalanced parentheses и                ')' - unexpected end of program


 
вот скрин 
Файлы:
0000.jpg  182 kb
000.jpg  224 kb
[Удален]  

void OnTimer()- это отдельная функция , ее не надо не куда вставлять... 

она начинается

 void OnTimer() // имя переменной

 {  // начало

 Тело функции

 } // конец

ее можно вставить хоть куда ,,,,,,, Можете  в самый конец  советника   , можете в начало , на чистые строки  кода 

только не в тело  другой функции 

если  

 void OnTimer() не в теле другой функции  то просто удалите  последнею скобку   

 

 
Alexander Antoshkin:

void OnTimer()- это отдельная функция , ее не надо не куда вставлять... 

она начинается

 void OnTimer() // имя переменной

 {  // начало

 Тело функции

 } // конец

ее можно вставить хоть куда ,,,,,,, Можете  в самый конец  советника   , можете в начало , на чистые строки  кода 

только не в тело  другой функции 

если  

 void OnTimer() не в теле другой функции  то просто удалите  последнею скобку   

 

если убираю эту скобку то там 10500 ошибок появляется еще ....
[Удален]  
Kirill Andreev:
если убираю эту скобку то там 10500 ошибок появляется еще ....

Ну стало быть вы   вставили   void OnTimer()  в тело другой функции  (я не вижу ее начало и названия)  , вероятно  эта скобка завершающая 

например :  двойным кликом  мыши выделяем скобку и сразу становится понятно где у функции начало  где конец

пробуйте то что выделено  прямоугольником на рисунке, вынести за пределы  последней скобки

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