как написать код для времени торговли - страница 2
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Да так ,для разнообразия .......,можно и одну , можно и ни одной.)
написал как у вас, выдает 2 ошибки(
'{' - unbalanced parentheses и ')' - unexpected end of program
void OnTimer()- это отдельная функция , ее не надо не куда вставлять...
она начинается
void OnTimer() // имя переменной
{ // начало
Тело функции
} // конец
ее можно вставить хоть куда ,,,,,,, Можете в самый конец советника , можете в начало , на чистые строки кода
только не в тело другой функции
если
void OnTimer() не в теле другой функции то просто удалите последнею скобку
void OnTimer()- это отдельная функция , ее не надо не куда вставлять...
она начинается
void OnTimer() // имя переменной
{ // начало
Тело функции
} // конец
ее можно вставить хоть куда ,,,,,,, Можете в самый конец советника , можете в начало , на чистые строки кода
только не в тело другой функции
если
void OnTimer() не в теле другой функции то просто удалите последнею скобку
если убираю эту скобку то там 10500 ошибок появляется еще ....
Ну стало быть вы вставили void OnTimer() в тело другой функции (я не вижу ее начало и названия) , вероятно эта скобка завершающая
например : двойным кликом мыши выделяем скобку и сразу становится понятно где у функции начало где конец
пробуйте то что выделено прямоугольником на рисунке, вынести за пределы последней скобки