Возможность отключения загрузки тиков
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С недавних пор заметил, что мой терминал (MT5 build 1395 "Открытие") грузит тики по всем доступным инструментам. За несколько десятков минут закачал сейчас 2 Гб истории. Собственно вопрос - можно ли как-то отключить закачку тиков?
Я такого не замечал. Может у Вас работает советник или индикатор в которых идёт запрос тиков? Проведите такую проверку:
- Запустите терминал, закройте абсолютно все графики
- В окне "Обзор рынка" удалите абсолютно все инструменты.
- Перезагрузите терминал.
- А теперь - что наблюдаете? Где наблюдаете?
Действительно, "пустой" терминал тики не грузит. Буду искать какой именно индикатор запрашивает историю тиков по всем инструментам.
upd. Я не путаю, в папке bases/Open-Broker/ticks у меня закачана история тиков тех инструментов, которых у меня даже нет в обзоре рынка.
Действительно, "пустой" терминал тики не грузит. Буду искать какой именно индикатор запрашивает историю тиков по всем инструментам.
Вероятно у Вас открыты все-все символы в окне "Обзор рынка". Уберите все лишнее, сделайте правый клик в окне "Обзор рынка" и выберите команду "Скрыть всё":
Какой путь к этим папкам?
.../AppData/Roaming/MetaQuotes/Terminal/.../bases/Open-Broker/ticks
В папку C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\bases\Open-Broker\ticks складываются реальные тики. НО: эта ТИКОВАЯ история складывается сюда, только если эта самая ТИКОВАЯ история БЫЛА ЗАПРОШЕНА из MQL5 программы.
В папку C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\bases\Open-Broker\history складывается просто история - основа для построения баров на графике.
Следовательно: если у Вас растёт размер папок в ...\bases\Open-Broker\ticks - значит кто-то запрашивает эту тиковую историю.
Это я уже понял, сейчас методом исключения пытаюсь понять какой индикатор так косячит.
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