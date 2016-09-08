Почему имея 100к получается купить акций только на 60k ? - страница 2

Новый комментарий
 
Yuriy Asaulenko:
Допустим, у меня 100 р- акций могу купить на 200 р.
Проблем нет. Точнее, есть, но не финансовые.)
Тогда не 2 к 1, а 1 к 2.
 
pivomoe:

Ещё раз опишу что происходит.

1) Завожу 85k на счет "Средства" = 85k на сайте БКС тоже 85k "Свободная маржа" 85k .

2) Начинаю делать покупки пока свободная маржа не станет равной нулю или отрицательной. В итоге "Средства" порядка 45k "Первоначальная маржа" 40k "Свободная маржа" 0 на сайте БКС 85k. Звоню в БКС. Отвечают у вас свободно 40k.

3)  Закрываю все позиции и удаляю все выставленные лимитные ордера. "Средства" = 85k на сайте БКС тоже 85k "Свободная маржа" 85k

Дорогой!

Где Вы видите 85К?

У Вас всего средст 48К (3png) 

 
prostotrader:

Дорогой!

Где Вы видите 85К?

У Вас всего средст 48К (3png) 

Остальные в акциях. Они тоже считаются как актив счета см. 2.png 48761.37+34328.37 = 83089,74
 
Vitalii Ananev:
Остальные в акциях. Они тоже считаются как актив счета см. 2png

Не смешите....

ВСЕГО 48К В том числе в акциях 50769 руб. 

 
prostotrader:

Не смешите....

ВСЕГО 48К В том числе в акциях 50769 руб. 

Смотрите внимательней. Сложите баланс и сумму стоимости активов в акциях.

Файлы:
2.png  18 kb
 
prostotrader:

Дорогой!

Где Вы видите 85К?

У Вас всего средст 48К (3png) 


Я выполнял все описанные действия недели две назад. .Скриншоты делал сегодня. В том то и проблема  на сайте БКС сумма всегда крутиться около 85k. Баланс по сделкам положительный.

 
prostotrader:

Не смешите....

ВСЕГО 48К В том числе в акциях 50769 руб. 

Если смотреть средства, то у меня 12к. А если баланс, то 12к + стоимость акций.
 

Сколько см. картинку) всего денег?

 

 
Yuriy Asaulenko:
Если смотреть средства, то у меня 12к. А если баланс, то 12к + стоимость акций.

У меня всегда "Баланс"  до копейки равен "Средства"  . Хоть с открытими позициями хоть без.


Кто не испытывает таких проблем как у меня на фондовой секции при торговли через MT5 ?  У какого брокера вы торгуете ?

 
pivomoe:

У меня всегда "Баланс"  до копейки равен "Средства"  . Хоть с открытими позициями хоть без.


Кто не испытывает таких проблем как у меня на фондовой секции при торговли через MT5 ?  У какого брокера вы торгуете ?

Баланс - это сколько всего у Вас денег.

Нет у Вас 85К, только 48К 

12345
Новый комментарий