Почему имея 100к получается купить акций только на 60k ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Допустим, у меня 100 р- акций могу купить на 200 р.
Ещё раз опишу что происходит.
1) Завожу 85k на счет "Средства" = 85k на сайте БКС тоже 85k "Свободная маржа" 85k .
2) Начинаю делать покупки пока свободная маржа не станет равной нулю или отрицательной. В итоге "Средства" порядка 45k "Первоначальная маржа" 40k "Свободная маржа" 0 на сайте БКС 85k. Звоню в БКС. Отвечают у вас свободно 40k.
3) Закрываю все позиции и удаляю все выставленные лимитные ордера. "Средства" = 85k на сайте БКС тоже 85k "Свободная маржа" 85k
Дорогой!
Где Вы видите 85К?
У Вас всего средст 48К (3png)
Дорогой!
Где Вы видите 85К?
У Вас всего средст 48К (3png)
Остальные в акциях. Они тоже считаются как актив счета см. 2png
Не смешите....
ВСЕГО 48К В том числе в акциях 50769 руб.
Не смешите....
ВСЕГО 48К В том числе в акциях 50769 руб.
Смотрите внимательней. Сложите баланс и сумму стоимости активов в акциях.
Дорогой!
Где Вы видите 85К?
У Вас всего средст 48К (3png)
Я выполнял все описанные действия недели две назад. .Скриншоты делал сегодня. В том то и проблема на сайте БКС сумма всегда крутиться около 85k. Баланс по сделкам положительный.
Не смешите....
ВСЕГО 48К В том числе в акциях 50769 руб.
Сколько см. картинку) всего денег?
Если смотреть средства, то у меня 12к. А если баланс, то 12к + стоимость акций.
У меня всегда "Баланс" до копейки равен "Средства" . Хоть с открытими позициями хоть без.
Кто не испытывает таких проблем как у меня на фондовой секции при торговли через MT5 ? У какого брокера вы торгуете ?
У меня всегда "Баланс" до копейки равен "Средства" . Хоть с открытими позициями хоть без.
Кто не испытывает таких проблем как у меня на фондовой секции при торговли через MT5 ? У какого брокера вы торгуете ?
Баланс - это сколько всего у Вас денег.
Нет у Вас 85К, только 48К