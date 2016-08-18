В режиме тестирования mql5 работает только запись в файл, чтение не работает!! - страница 2
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А файл-то, перед запуском тестирования, существует в папке /Files?
Да!!!
Значит к этому файл заблокирован доступ - он монопольно открыт ещё где-то.
Ибо, если Вы хотите открыть файл, средствами MQL5, на чтение и перед запуском тестирования файл существует в папке /Files, всё открывается нормально.
Терминал:
Файл, перед запуском тестирования, существует в папке /Files:
Ваш код
возвращает
и при присоединении к чарту и в режиме тестирования.
Значит надо вот это добавить
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
#property tester_file
Вы запустили только в реальном режиме. В режиме тестирования вы не запускали. В вашей картинке нет "агент тестирования/mql5/files"
Запуск скрипта:
В тестере локальные файлы доступны только внутри тестовой сессии.
Между проходами файлы затираются в /Files чтобы каждый запуск был чистым. Файлы из Common каталога не удаляются.
В тестере локальные файлы доступны внутри тестовой сессии.
Между проходами файлы затираются в /Files. Файлы из Common каталога не удаляются.