В режиме тестирования mql5 работает только запись в файл, чтение не работает!! - страница 2

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Karputov Vladimir:
А файл-то, перед запуском тестирования, существует в папке /Files?
Да!!!
 
evgeniy scherbina:
Да!!!

Значит к этому файл заблокирован доступ - он монопольно открыт ещё где-то.

Ибо, если Вы хотите открыть файл, средствами MQL5, на чтение и перед запуском тестирования файл существует в папке /Files, всё открывается нормально.

Терминал:

2016.08.18 09:35:38.187 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1383 started (MetaQuotes Software Corp.)
2016.08.18 09:35:38.188 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 2046 / 8077 Mb, HDD: 47297 / 233310 Mb, GMT+02:00
2016.08.18 09:35:38.188 Terminal        C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

 

Файл, перед запуском тестирования, существует в папке /Files:

Файл существует

Ваш код

   ResetLastError();

   int handle=FileOpen("fractals.csv",FILE_READ|FILE_CSV);

   if(handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      Print("FileOpen OK");
     }
   else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());

   FileClose(handle);

 

возвращает 

2016.08.18 13:11:50.699 Test (EURUSD,H1)        FileOpen OK

и при присоединении к чарту и в режиме тестирования.

 
Вы запустили только в реальном режиме. В режиме тестирования вы не запускали. В вашей картинке нет "агент тестирования/mql5/files"
 

Значит надо вот это добавить

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation

#property tester_file 

Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property)
Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property)
  • www.mql5.com
Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
evgeniy scherbina:
Вы запустили только в реальном режиме. В режиме тестирования вы не запускали. В вашей картинке нет "агент тестирования/mql5/files"
Непонятно кому Вы отвечаете. Пожалуйста, пользуйтесь кнопкой "Ответить".
 

Запуск скрипта:

  • непосредственное прикрепление к чарту - работает
  • запуск скрипта в режиме отладки (MetaEditor - "F5") - работает
Запуск советника:

  • режим отладки (MetaEditor - "F5") - работает
  • режим отладки НА ИСТОРИИ - не работает, так как здесь идёт запуск агента тестирования в своей индивидуальной папке. В таком случае нужно использовать #property tester_file "fractals.csv" - и всё заработает

 

В тестере локальные файлы доступны только внутри тестовой сессии.

Между проходами файлы затираются в /Files чтобы каждый запуск был чистым. Файлы из Common каталога не удаляются.

 
Renat Fatkhullin:

В тестере локальные файлы доступны внутри тестовой сессии.

Между проходами файлы затираются в /Files. Файлы из Common каталога не удаляются.

Да, я уже решил что буду использовать "комон" для тестирования
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