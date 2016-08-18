Дата публикации сигнала.
Здравствуйте. Думаю будет очень хорошо указывать дату публикации сигналов. По моим наблюдениям есть поставщики, которые просто разгоняют 10-20 счетов с пару десятков долларов, а те которые разогнались публикуют в сигналах, после чего потребитель оплачивает подписку, в надежде, что тенденция работы счета будет сохранятся.
- Какой должен быть сигнал, чтобы вы на него подписались ?
- качество копирования сделок с торгового сигнала RRR
- FAQ по сервису Сигналы
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