Дата публикации сигнала.

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Здравствуйте. Думаю будет очень хорошо указывать дату публикации сигналов. По моим наблюдениям есть поставщики, которые просто разгоняют 10-20 счетов с пару десятков долларов, а те которые разогнались публикуют в сигналах, после чего потребитель оплачивает подписку, в надежде, что тенденция работы счета будет сохранятся.
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Момент публикации сигнала обозначен серой линией на графике.

 

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