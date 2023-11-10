Фильмы о биржах и трейдинге - делимся мнениями, впечатлениями, рекомендациями

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Коллеги, думаю многие из нас смотрели и смотрят фильмы про трейдинг и биржи. 
Предлагаю в этой теме делится мнениями, впечатлениями, рекомендациями. Фильмы про биржи и трейдинг. 
 

Один из моих фильмов-фаворитов - "Игра на понижение" ) 

[Удален]  
Французский фильм - "Крах"
 

На входные пересмотрел Волк с Wall Street с Ди Каприо и Runner Runner про онлайн-казино, тоже ничего фильмец.

Кстати, нашел в инете книгу, по которой снят  Волк с Wall Street, ловите в аттаче. Я поэтому кино и пересмотрел )

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ЗЫ: Я пользуюсь для чтения этой программой http://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer-ru.html

Файлы:
Volk.zip  3629 kb
 
Ютюбе есть - слив депозита. Завораживает и вдохновляет. Шпилька длинная, которая ломает все наши тех анализы итд итп. Смарите.
 
Alexander Ivanov:
Ютюбе есть - слив депозита. Завораживает и вдохновляет. Шпилька длинная, которая ломает все наши тех анализы итд итп. Смарите.
Речь идет о фильме Margin Call? Там тех. анализом и не пахнет, чисто анализ сводок по продажам. А фильм да, достойный.
 

Есть еще голландский фильм 2010 года под названием "Win / Win" (не путать с американским фильмом 2011 с таким же названием).

 

 

money monster свеженькое вроде...

 
Andrey Ziablytsev:

money monster свеженькое вроде...

Смотрел его. Классный фильм!

Не совсем правда про трейдинг!

Скорее про инвестиции, но фильм сильный, с необычным сюжетом. Рекомендую 

 

Дани Бун играет программиста HFT с 15-летним стажем. Только ради этого стоит посмотреть

https://www.kinopoisk.ru/film/858668/

Лоло
Лоло
  • голосов: 109
  • kliuv рецензии (257) оценки друзья фильмы
  • www.kinopoisk.ru
Фильм рассказывает о трудоголичке Виолетте из мира моды, которая неожиданно влюбляется в компьютерщика Жана-Рене. Однако 19-летний сын Виолетты, Лоло, не в восторге от их отношений. Лоло решает во что бы то ни стало избавиться от возлюбленного своей матери
 
Alexey Volchanskiy:
Речь идет о фильме Margin Call? Там тех. анализом и не пахнет, чисто анализ сводок по продажам. А фильм да, достойный.
Посмотрел "Предел риска" ( Margin Call) - нормальный фильм. Спасибо за рекомендацию. 
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