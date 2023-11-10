Фильмы о биржах и трейдинге - делимся мнениями, впечатлениями, рекомендациями
Один из моих фильмов-фаворитов - "Игра на понижение" )
На входные пересмотрел Волк с Wall Street с Ди Каприо и Runner Runner про онлайн-казино, тоже ничего фильмец.
Кстати, нашел в инете книгу, по которой снят Волк с Wall Street, ловите в аттаче. Я поэтому кино и пересмотрел )
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ЗЫ: Я пользуюсь для чтения этой программой http://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer-ru.html
Ютюбе есть - слив депозита. Завораживает и вдохновляет. Шпилька длинная, которая ломает все наши тех анализы итд итп. Смарите.
Есть еще голландский фильм 2010 года под названием "Win / Win" (не путать с американским фильмом 2011 с таким же названием).
money monster свеженькое вроде...
money monster свеженькое вроде...
Смотрел его. Классный фильм!
Не совсем правда про трейдинг!
Скорее про инвестиции, но фильм сильный, с необычным сюжетом. Рекомендую
Дани Бун играет программиста HFT с 15-летним стажем. Только ради этого стоит посмотреть
- голосов: 109
- kliuv рецензии (257) оценки друзья фильмы
- www.kinopoisk.ru
Речь идет о фильме Margin Call? Там тех. анализом и не пахнет, чисто анализ сводок по продажам. А фильм да, достойный.
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