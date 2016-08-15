какой брокер самый надежный? - страница 3
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Некоторые не отдают, а другие?
Не марайте слово "брокер". Брокер - исключительно тот, кто предоставляет доступ к БИРЖЕ.
Все остальные это не "брокер", не "диллинговый центр" - это торговые организации.
Брокеров (из тех, кто предоставляет доступ к торгам на биhже через MetaTrder 5) на Российком рынке - два, от силы три.
а вы не думали о том почему я задал вопрос насчет брокера?))) мне некоторые брокеры, кухни так называемые не отдают денег((( если у меня было бы все хорошо и деньги выводил бы мне брокер то я бы не когда в жизни тут нечего не написал бы и даже не зарегистрировался)))
выводите раз в неделю !
я столько не зарабатываю))))) и мне надо программу мт4, потому что я реально на ней могу заработать до 10000% в месяц от начального депозита
а с таким процентом какой Вы озвучили можно выводить каждый день
никаких проблем нет с выводом сейчас и раньше не было
Да сейчас уже нет такого, что не отдают деньги. Брокерам выгодней сидеть на комиссиях. Чем постоянно обманывать, строить аферы и терять доверие.
Автор темы похож на сказочника.
1) я столько не зарабатываю))))) и мне надо программу мт4, потому что:
2) я реально не ней могу заработать до 10000% в месяц от начального депозита
dsv-1993:
я столько не зарабатываю))))) и мне надо программу мт4, потому что я реально на ней могу заработать до 10000% в месяц от начального депозита
Да сейчас уже нет такого, что не отдают деньги. Брокерам выгодней сидеть на комиссиях. Чем постоянно обманывать, строить аферы и терять доверие.
Автор темы похож на сказочника.