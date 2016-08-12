Непонятки с "Избранное"
Решил сегодня найти свою старую публикацию, думаю, вдруг занес в избранное. В ЛК показывает цифру 8.
Щелкаю - 8 тем выделены жирным и еще туева хуча тем невыделенных. Ну, некоторые я даже помню, некоторые нет. А одна вообще иероглифами!
Полез в иероглифы, там мой индикатор из CodeBase, ну тут ясно, Метаквоты перевели на японский, догадался по флагу. Но как он очутился у меня в избранном?
Почитал темы - да, подборка из того, что меня интересует. Это как так, форум стал как гугл с контекстной рекламой, кидать мне в избранное темы по интересам?
Посмотрите у себя плз, такая же ситуация?
--------
А вот про покемонов, слава богу, не добавили )))))
Решил сегодня найти свою старую публикацию, думаю, вдруг занес в избранное. В ЛК показывает цифру 8.
Щелкаю - 8 тем выделены жирным и еще туева хуча тем невыделенных. Ну, некоторые я даже помню, некоторые нет. А одна вообще иероглифами!
Полез в иероглифы, там мой индикатор из CodeBase, ну тут ясно, Метаквоты перевели на японский, догадался по флагу. Но как он очутился у меня в избранном?
Почитал темы - да, подборка из того, что меня интересует. Это как так, форум стал как гугл с контекстной рекламой, кидать мне в избранное темы по интересам?
Посмотрите у себя плз, такая же ситуация?
--------
А вот про покемонов, слава богу, не добавили )))))
Давно уже МК кидают в личку ссылки автору на вновь переведённые статьи и пр.. Даже и не помню когда такого не было.
Ну, с автором понятно. А все остальное откуда? Вот скрин. Не, я вовсе не против, даже наоборот полезно, просто раньше такого не замечал и удивился такой заботе. Вот и решил спросить, как у остальных.
Наверное, любят меня метаквоты, пойду, отолью себя в бронзе ))
Наверное, любят меня метаквоты, пойду, отолью себя в бронзе ))
Уже давно известно, что отливать нужно не в бронзе, а "в граните".
Уже давно известно, что отливать нужно не в бронзе, а "в граните".
Ласты бетонные?
Отнюдь. Классику надо знать.)
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Решил сегодня найти свою старую публикацию, думаю, вдруг занес в избранное. В ЛК показывает цифру 8.
Щелкаю - 8 тем выделены жирным и еще туева хуча тем невыделенных. Ну, некоторые я даже помню, некоторые нет. А одна вообще иероглифами!
Полез в иероглифы, там мой индикатор из CodeBase, ну тут ясно, Метаквоты перевели на японский, догадался по флагу. Но как он очутился у меня в избранном?
Почитал темы - да, подборка из того, что меня интересует. Это как так, форум стал как гугл с контекстной рекламой, кидать мне в избранное темы по интересам?
Посмотрите у себя плз, такая же ситуация?
--------
А вот про покемонов, слава богу, не добавили )))))