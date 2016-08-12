Непонятки с "Избранное"

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Решил сегодня найти свою старую публикацию, думаю, вдруг занес в избранное. В ЛК показывает цифру 8. 

Щелкаю - 8 тем выделены жирным и еще туева хуча тем невыделенных. Ну, некоторые я даже помню, некоторые нет. А одна вообще иероглифами!

Полез в иероглифы, там мой индикатор из CodeBase, ну тут ясно, Метаквоты перевели на японский, догадался по флагу. Но как он очутился у меня в избранном?

Почитал темы - да, подборка из того, что меня интересует. Это как так, форум стал как гугл с контекстной рекламой, кидать мне в избранное темы по интересам?

Посмотрите у себя плз, такая же ситуация?

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А вот про покемонов, слава богу, не добавили ))))) 

 
Alexey Volchanskiy:

Решил сегодня найти свою старую публикацию, думаю, вдруг занес в избранное. В ЛК показывает цифру 8. 

Щелкаю - 8 тем выделены жирным и еще туева хуча тем невыделенных. Ну, некоторые я даже помню, некоторые нет. А одна вообще иероглифами!

Полез в иероглифы, там мой индикатор из CodeBase, ну тут ясно, Метаквоты перевели на японский, догадался по флагу. Но как он очутился у меня в избранном?

Почитал темы - да, подборка из того, что меня интересует. Это как так, форум стал как гугл с контекстной рекламой, кидать мне в избранное темы по интересам?

Посмотрите у себя плз, такая же ситуация?

--------

А вот про покемонов, слава богу, не добавили ))))) 

Посмотрел - вроде всё норм, что сам добавлял, то и есть.
 
Alexey Volchanskiy:

Решил сегодня найти свою старую публикацию, думаю, вдруг занес в избранное. В ЛК показывает цифру 8. 

Щелкаю - 8 тем выделены жирным и еще туева хуча тем невыделенных. Ну, некоторые я даже помню, некоторые нет. А одна вообще иероглифами!

Полез в иероглифы, там мой индикатор из CodeBase, ну тут ясно, Метаквоты перевели на японский, догадался по флагу. Но как он очутился у меня в избранном?

Почитал темы - да, подборка из того, что меня интересует. Это как так, форум стал как гугл с контекстной рекламой, кидать мне в избранное темы по интересам?

Посмотрите у себя плз, такая же ситуация?

--------

А вот про покемонов, слава богу, не добавили ))))) 

Давно уже МК кидают в личку ссылки автору на вновь переведённые статьи и пр.. Даже и не помню когда такого не было.
 
Artyom Trishkin:
Давно уже МК кидают в личку ссылки автору на вновь переведённые статьи и пр.. Даже и не помню когда такого не было.

Ну, с автором понятно. А все остальное откуда? Вот скрин. Не, я вовсе не против, даже наоборот полезно, просто раньше такого не замечал и удивился такой заботе. Вот и решил спросить, как у остальных.

Наверное, любят меня метаквоты, пойду, отолью себя в бронзе )) 

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Alexey Volchanskiy:

Наверное, любят меня метаквоты, пойду, отолью себя в бронзе )) 

Уже давно известно, что отливать нужно не в бронзе, а "в граните".
 
Yuriy Asaulenko:
Уже давно известно, что отливать нужно не в бронзе, а "в граните".
Это еще не скоро, надеюсь ))
 
Yuriy Asaulenko:
Уже давно известно, что отливать нужно не в бронзе, а "в граните".
Ласты бетонные?
 
Artyom Trishkin:
Ласты бетонные?
Это он про надгробие, как я понял ))
 
Отнюдь. Классику надо знать.)
 
Yuriy Asaulenko:
Отнюдь. Классику надо знать.)
У меня из образования трехлетка)) Просветите плз)
 
Погуглите - отлить в граните.
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