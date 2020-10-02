ENUM_SYMBOL_CALC_MODE
Собщение выше относилось к демо, а на реале вообще пурга:
Собщение выше относилось к демо, а на реале вообще пурга:
Похоже на неправильное заполнение модификаторов на торговом сервере брокера.
Т.е эти настройки делают технари брокера?
Вы так убедительно ответили, что я обратился к брокеру.
На что брокер ответил:
Смотрите спецификацию, где ясно написано
Способ расчётов: FORTS futures
А в дебаггере:
Обе картинки с реального счёта.
Так что должен "настроить" Брокер?
Мыслей нет.
Добавлено:
Спасибо, что показали в отладчике название символа.
Добавлено:
Вы заявку подавали в СервисДеск? если "Да" - хочется услышать комментарий.
Вы так убедительно ответили, что я обратился к брокеру.
На что брокер ответил:
Смотрите спецификацию, где ясно написано
Способ расчётов: FORTS futures
А в дебаггере:
Обе картинки с реального счёта.
Так что должен "настроить" Брокер?
Вы сказали брокеру что это МТ5, а то они кроме квика ничего не знают?
И вообще сказали, что скоро МТ5 отменят.
Можете показать полный ответ брокера?
Думаю это недоработки MQ.
И что странно, уже сколько времени вопрос висит а разработчики не реагируют, в отпусках наверно)
Вы сказали брокеру что это МТ5, а то они кроме квика ничего не знают?
И вообще сказали, что скоро МТ5 отменят.
Можете показать полный ответ брокера?
Думаю это недоработки MQ.
И что странно, уже сколько времени вопрос висит а разработчики не реагируют, в отпусках наверно)
Полный ответ брокера:
здравствуйте.
Ранее к нам обращался с похожим вопросом другой наш клиент.
Тогда мы попросили прокомментировать о чём идёт речь в https://www.mql5.com/ru/forum/93069 разработчика,
но, к сожалению, кроме «Проверяем обращение трейдера.» разработчик до сих пор не дал комментариев.
Пока наша позиция такова, что т.к. фьючерсы срочного рынка МБ, попадали и попадают в справочник символов MetaTrader5,
получая свои параметры шлюзом MetaTrader5 без каких-то дополнительных перенастроек с нашей стороны (помимо включения торговли),
то нам не ясно какие именно изменения мы должны произвести на нашей стороне.
Предполагаю, что за это отвечает параметр «Способ расчётов» (можете посмотреть в спецификации интересующего фьючерса через терминал) и не похоже,
что там установлен опцион. Не исключено, что проблема в MQL5.
И вообще сказали, что скоро МТ5 отменят.
Смотрите спецификацию, где ясно написано
Способ расчётов: FORTS futures
А в дебаггере:
Здравствуйте. SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_OPTIONS - это устаревшее название, вместо него сейчас используется SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS. Запустите скрипт на фьючерсе и посмотрите результаты - значения двух этих перечисления одинаковы.
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При торговле фьючерсами вылезают Опционы :( Билд 1375
Функция:
В справке:
В дебаггере:
Что за шняга?
Может быть кто-нибудь знает откуда "ноги" растут?