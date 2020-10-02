ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

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Коллеги!

При торговле фьючерсами вылезают Опционы :( Билд 1375

Функция:

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE calc_mode=(ENUM_SYMBOL_CALC_MODE)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_TRADE_CALC_MODE);
   if(calc_mode!=SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS)
     {
      MessageBox("Символ "+Symbol()+" не поддерживает расчёт фьючерсов для FORTS!","Ошибка",MB_OK|MB_ICONHAND);
      return( false );
     }

 

В справке:

 

В дебаггере:

 

 

Что за шняга?

Может быть кто-нибудь знает откуда "ноги" растут? 

 

Собщение выше относилось к демо, а на реале вообще пурга:

 

 
prostotrader:

Собщение выше относилось к демо, а на реале вообще пурга:

 

Похоже на неправильное заполнение модификаторов на торговом сервере брокера.
 
Karputov Vladimir:
Похоже на неправильное заполнение модификаторов на торговом сервере брокера.
Т.е эти настройки делают технари брокера?
 
prostotrader:
Т.е эти настройки делают технари брокера?
Да, именно они.
 
Karputov Vladimir:
Да, именно они.

Вы так убедительно ответили, что я обратился к брокеру.

На что брокер ответил:

Смотрите спецификацию, где ясно написано

Способ расчётов: FORTS futures

 

 

А в дебаггере:

 

 

Обе картинки с реального счёта. 

Так что должен "настроить" Брокер?  

 
prostotrader:

Вы так убедительно ответили, что я обратился к брокеру.

На что брокер ответил:

Смотрите спецификацию, где ясно написано

Способ расчётов: FORTS futures

 

 

А в дебаггере:

 

 

Обе картинки с реального счёта. 

Так что должен "настроить" Брокер?  

Мыслей нет.

Добавлено:

Спасибо, что показали в отладчике название символа.

 

Добавлено: 

Вы заявку подавали в СервисДеск? если "Да" - хочется услышать комментарий.

 
prostotrader:

Вы так убедительно ответили, что я обратился к брокеру.

На что брокер ответил:

Смотрите спецификацию, где ясно написано

Способ расчётов: FORTS futures

 

 

А в дебаггере:

 

 

Обе картинки с реального счёта. 

Так что должен "настроить" Брокер?  

Вы сказали брокеру что это МТ5, а то они кроме квика ничего не знают?

И вообще сказали, что скоро МТ5 отменят.

Можете показать полный ответ брокера?

Думаю это недоработки MQ.

И что странно, уже сколько времени вопрос висит а разработчики не реагируют, в отпусках наверно) 

 
Sergey Chalyshev:

Вы сказали брокеру что это МТ5, а то они кроме квика ничего не знают?

И вообще сказали, что скоро МТ5 отменят.

Можете показать полный ответ брокера?

Думаю это недоработки MQ.

И что странно, уже сколько времени вопрос висит а разработчики не реагируют, в отпусках наверно) 

Полный ответ брокера:

здравствуйте.

 

Ранее к нам обращался с похожим вопросом другой наш клиент.
Тогда мы попросили прокомментировать о чём идёт речь в https://www.mql5.com/ru/forum/93069 разработчика,
но, к сожалению, кроме «Проверяем обращение трейдера.» разработчик до сих пор не дал комментариев.

Пока наша позиция такова, что т.к. фьючерсы срочного рынка МБ, попадали и попадают в справочник символов MetaTrader5,
получая свои параметры шлюзом MetaTrader5 без каких-то дополнительных перенастроек с нашей стороны (помимо включения торговли),
то нам не ясно какие именно изменения мы должны произвести на нашей стороне.

Предполагаю, что за это отвечает параметр «Способ расчётов» (можете посмотреть в спецификации интересующего фьючерса через терминал) и не похоже,
что там установлен опцион. Не исключено, что проблема в MQL5.

 

 
Sergey Chalyshev:

И вообще сказали, что скоро МТ5 отменят.

Это что за новости? Кто сказал? Где?
 
prostotrader:

Смотрите спецификацию, где ясно написано

Способ расчётов: FORTS futures


А в дебаггере:


Здравствуйте. SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_OPTIONS - это устаревшее название, вместо него сейчас используется SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS. Запустите скрипт на фьючерсе и посмотрите результаты - значения двух этих перечисления одинаковы.


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