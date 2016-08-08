Уровни фибоначчи(настройка)

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Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Подксажите как настроить сетку уровней фибоначи в мт5 чтобы не прыгала определенно заданная ширина. Например чтобы он всегда был от 0 до 100 равным 100 пунктов.
 
Помнится, это что-то про размножение кроликов, и, кажется, в пределе стремится к "золотому сечению". )) При чем здесь рынок? 
 

Yuriy Asaulenko:
Помнится, это что-то про размножение кроликов, и, кажется, в пределе стремится к "золотому сечению". )) При чем здесь рынок?

Yuriy Asaulenko:
Помнится, это что-то про размножение кроликов, и, кажется, в пределе стремится к "золотому сечению". )) При чем здесь рынок? 

"Ракам" в форексе этого не понять)

 

naravat:

"Ракам" в форексе этого не понять) 

Да уж.)) Может попробуете объяснить?

Помнится, Фибоначчи пишется с прописной буквы. 

 
Yuriy Asaulenko:

Да уж.)) Может попробуете объяснить?

Помнится, Фибоначчи пишется с прописной буквы. 

Да хоть на латинском пусть пишется. Мы тут не орфографию изучаем.
 
А чего она у вас прыгает? У меня не прыгает
 
Alexey Busygin:
А чего она у вас прыгает? У меня не прыгает
Не знаю почему, отменял даже примагничивание на 0 ставил, все равно прыгает. 
 
Alexey Busygin:
А чего она у вас прыгает? У меня не прыгает
А вы точно на МТ5 смотрели?)))
 
naravat:
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Подксажите как настроить сетку уровней фибоначи в мт5 чтобы не прыгала определенно заданная ширина. Например чтобы он всегда был от 0 до 100 равным 100 пунктов.

Да уж... С объяснением совсем туго. Не зря было замечание

Yuriy Asaulenko:

Да уж.)) Может попробуете объяснить?

Ну да ладно, может вот это поможет решить проблему? Надо поставить галку.


 
Alexey Viktorov:

Да уж... С объяснением совсем туго. Не зря было замечание

Ну да ладно, может вот это поможет решить проблему? Надо поставить галку.


Не помогает. А вы сами попробывали? Разве у вас при таких настройках не меняется ширина уровней? Я вот попробовал разработчикам написать, но молчание. Может не туда пишу. Не подскажете куда можно обратиться?
 
naravat:
Не помогает. А вы сами попробывали? Разве у вас при таких настройках не меняется ширина уровней? Я вот попробовал разработчикам написать, но молчание. Может не туда пишу. Не подскажете куда можно обратиться?
М.б. это масштаб цены изменяется (а он изменяется), а линии прыгают вместе с масштабом? Оставаясь на месте.
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