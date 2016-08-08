Уровни фибоначчи(настройка)
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Подксажите как настроить сетку уровней фибоначи в мт5 чтобы не прыгала определенно заданная ширина. Например чтобы он всегда был от 0 до 100 равным 100 пунктов.
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Yuriy Asaulenko:
Помнится, это что-то про размножение кроликов, и, кажется, в пределе стремится к "золотому сечению". )) При чем здесь рынок?
Yuriy Asaulenko:
Помнится, это что-то про размножение кроликов, и, кажется, в пределе стремится к "золотому сечению". )) При чем здесь рынок?
Помнится, это что-то про размножение кроликов, и, кажется, в пределе стремится к "золотому сечению". )) При чем здесь рынок?
"Ракам" в форексе этого не понять)
naravat:
"Ракам" в форексе этого не понять)
Да уж.)) Может попробуете объяснить?
Помнится, Фибоначчи пишется с прописной буквы.
Yuriy Asaulenko:
Да уж.)) Может попробуете объяснить?
Помнится, Фибоначчи пишется с прописной буквы.
Да хоть на латинском пусть пишется. Мы тут не орфографию изучаем.
А чего она у вас прыгает? У меня не прыгает
Alexey Busygin:Не знаю почему, отменял даже примагничивание на 0 ставил, все равно прыгает.
А чего она у вас прыгает? У меня не прыгает
А чего она у вас прыгает? У меня не прыгает
Alexey Busygin:А вы точно на МТ5 смотрели?)))
А чего она у вас прыгает? У меня не прыгает
А чего она у вас прыгает? У меня не прыгает
naravat:
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Подксажите как настроить сетку уровней фибоначи в мт5 чтобы не прыгала определенно заданная ширина. Например чтобы он всегда был от 0 до 100 равным 100 пунктов.
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Подксажите как настроить сетку уровней фибоначи в мт5 чтобы не прыгала определенно заданная ширина. Например чтобы он всегда был от 0 до 100 равным 100 пунктов.
Да уж... С объяснением совсем туго. Не зря было замечание
Yuriy Asaulenko:
Да уж.)) Может попробуете объяснить?
Ну да ладно, может вот это поможет решить проблему? Надо поставить галку.
Alexey Viktorov:Не помогает. А вы сами попробывали? Разве у вас при таких настройках не меняется ширина уровней? Я вот попробовал разработчикам написать, но молчание. Может не туда пишу. Не подскажете куда можно обратиться?
Ну да ладно, может вот это поможет решить проблему? Надо поставить галку.
Да уж... С объяснением совсем туго. Не зря было замечание
Ну да ладно, может вот это поможет решить проблему? Надо поставить галку.
naravat:М.б. это масштаб цены изменяется (а он изменяется), а линии прыгают вместе с масштабом? Оставаясь на месте.
Не помогает. А вы сами попробывали? Разве у вас при таких настройках не меняется ширина уровней? Я вот попробовал разработчикам написать, но молчание. Может не туда пишу. Не подскажете куда можно обратиться?
Не помогает. А вы сами попробывали? Разве у вас при таких настройках не меняется ширина уровней? Я вот попробовал разработчикам написать, но молчание. Может не туда пишу. Не подскажете куда можно обратиться?
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