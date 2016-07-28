Нужен ли удобный фильтр при поиске по контексту - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть он то работает, то нет (без сарказма)? Просто никогда еще через поиск сайта не удавалось найти нужное. Как-то гугл в этом плане лучше ориентируется на сайте MQL.
Вот свежий пример. Поиск по сайту (в выдаче нет текущей темы).
То же самое в гугле (даже без указания сайта):
Но для запроса "Объектно-ориентированное программирование" предпочитаю пользоваться поиском по сайту. Результаты ближе к специфике наших занятий.
Ну а если нужно что то у знать более общее тогда уж ок гугл.