Нужен ли удобный фильтр при поиске по контексту - страница 2

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нужны фильтры , я как раз на днях делал тоже голосовалку  https://www.mql5.com/ru/forum/92325
Нужен ли вам при поиске в CodeBase фильтр по MT4 / MT5
Нужен ли вам при поиске в CodeBase фильтр по MT4 / MT5
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  • www.mql5.com
Да нужен такой фильтр Нет не нужен фильтр, и так могу найти Посмотреть результаты Нужен не только такой фильтр...
 
Ihor Herasko:

То есть он то работает, то нет (без сарказма)? Просто никогда еще через поиск сайта не удавалось найти нужное. Как-то гугл в этом плане лучше ориентируется на сайте MQL. 

Вот свежий пример. Поиск по сайту (в выдаче нет текущей темы).

 

То же самое в гугле (даже без указания сайта): 

 


Но для запроса "Объектно-ориентированное программирование" предпочитаю пользоваться поиском по сайту. Результаты ближе  к специфике наших занятий. 


Ну а если нужно что то у знать более общее тогда уж ок гугл.



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