Психология в трейдинге. Делимся мнениями. )

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Психология в трейдинге - интерессная и важная тема (ИМХО).
Предлагаю обсудить, поделиться мнениями. Решает ли проблему автоматическая торговля и автоматческие ТС?
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Автомат. Во-первых.

Умение ждать. Во-вторых. 

Если не соваться ручками -- в третьих.

Но если есть стратегия/тактика и её придерживаться -- то без разницы, абсолютно, человек или автомат.

У автомата единственный плюс -- он не спит, не ест и способен мониторить ваш рынок круглосуточно без перерыва, независимо от того, чем вы занимаетесь. 

 
На эту тему, веток пятьдесят ,на  форуме есть))
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забирать то что считаешь достаточным (то что видно) и не желеть об упущенной выгоде. впереди ещё 220 торговых дней
 
нужны крепкие нервы, спокойствие и автомат не помешает
 
Думаю не решает! Поскольку надежных советников нет, трейдер вынужден постоянно проводить визуальный контроль
 
Alexandr Saprykin:
нужны крепкие нервы, спокойствие и автомат не помешает
 
Yuriy Zaytsev:

этот автомат вряд ли поможет ))) 

 
Andrii Maksymchuk:

этот автомат вряд ли поможет ))) 

Некоторым в 90-тые очень помог в плане получения первоначального капитала. :)
 
Vitalii Ananev:
Некоторым в 90-тые очень помог в плане получения первоначального капитала. :)

Только недолго им пользовались. В Питере был давно на похоронах, потом немного походил по кладбищу, такие монументы, Церетелли отдыхает. То мерс высечен в полный размер с хозяином, то еще что-то подобное.

Никогда не понимал этих памятников, после смерти не все ли равно? 

 
Andrii Maksymchuk:

этот автомат вряд ли поможет ))) 

Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом.(с) (Аль Капоне)
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