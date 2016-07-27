Психология в трейдинге. Делимся мнениями. )
Автомат. Во-первых.
Умение ждать. Во-вторых.
Если не соваться ручками -- в третьих.
Но если есть стратегия/тактика и её придерживаться -- то без разницы, абсолютно, человек или автомат.
У автомата единственный плюс -- он не спит, не ест и способен мониторить ваш рынок круглосуточно без перерыва, независимо от того, чем вы занимаетесь.
нужны крепкие нервы, спокойствие и автомат не помешает
этот автомат вряд ли поможет )))
этот автомат вряд ли поможет )))
Некоторым в 90-тые очень помог в плане получения первоначального капитала. :)
Только недолго им пользовались. В Питере был давно на похоронах, потом немного походил по кладбищу, такие монументы, Церетелли отдыхает. То мерс высечен в полный размер с хозяином, то еще что-то подобное.
Никогда не понимал этих памятников, после смерти не все ли равно?
этот автомат вряд ли поможет )))
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Предлагаю обсудить, поделиться мнениями. Решает ли проблему автоматическая торговля и автоматческие ТС?