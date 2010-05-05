В инструментах во вкладке история столбик время не умещается время при авторазмере.
Не могли бы вы привести полный скриншот окна терминала по ширине?
Ещё до кучи, если позволите.
Колонку прибыль, по моему, нужно разделить на две отдельные - прибыль в пунктах и прибыль в валюте депо, по желанию что бы можно было одну из них менять на прибыль в валюте ордера. Не удобно ради этого клацать мышой и выставлять нужное.
Типа этого:
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В инструментах во вкладке история столбик время не умещается время при авторазмере.