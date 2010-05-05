В инструментах во вкладке история столбик время не умещается время при авторазмере.

Не могли бы вы привести полный скриншот окна терминала по ширине?

 
Да, конечно:


 

У меня вообще "бардак" в этой части терминала. Очень нужно сделать чтобы всё было как в МТ4 или чтобы можно было изменять размер и параметры шрифта.

 

 

 

Ещё до кучи, если позволите.

Колонку прибыль,  по моему, нужно разделить на две отдельные - прибыль в пунктах и прибыль в валюте депо, по желанию что бы можно было одну из них менять на прибыль в валюте ордера. Не удобно ради этого клацать мышой и  выставлять нужное.

Типа этого:


