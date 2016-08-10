Баг в тестере стратегий билд 1375 - страница 4
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Вывел время через CopyTime(), действительно странно, индикатор посылает что пришле новый бар, хотя в действительности еще нового бара нет, а это цена закрытия старого бара. Может быть я не так настраиваю индикатор? Либо он уже не работает на новых билдах?
Вот лог для "Каждый тик на основе реальных тиков. Справа время через CopyTime() на момент прихода ивента от индикатора. По EURGBP почему то не было ивента для бара 00:01:00.
2016.02.10 00:01:00 > EURGBP - 0.78071 (2016.02.10 00:00:00)
2016.02.10 00:01:00 > EURUSD - 1.12920 (2016.02.10 00:01:00)
2016.02.10 00:01:00 > GBPUSD - 1.44632 (2016.02.10 00:00:00)
2016.02.10 00:01:00 > EURUSD - 1.12920, GBPUSD - 1.44632, EURGBP - 0.78071
2016.02.10 00:02:00 > EURGBP - 0.78066 (2016.02.10 00:02:00)
2016.02.10 00:02:00 > EURUSD - 1.12920 (2016.02.10 00:01:00)
2016.02.10 00:02:00 > GBPUSD - 1.44633 (2016.02.10 00:01:00)
2016.02.10 00:02:00 > EURUSD - 1.12920, GBPUSD - 1.44633, EURGBP - 0.78066
Можно даже не рассматривать все эти логи и индикаторы. Вопрос такой, почему не скриншотах ниже у одного бара при разных режимах тестирования разная цена открытия. На мой взгляд при тестировании в режиме "Только цены открытия" и в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" цена открытия всегда должна совпадать.