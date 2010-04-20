косяк с горизронтальной прокруткой

Вот добавляем пару символов и появляется горизонтальная полоса прокрутки, хотя до края страницы еще места умататься....

ЗЫ В МетаЭдиторе 4 все нормально!

ЗЫЗЫ у меня расширение экрана 1280х800 и я привык писать длинные строчки кода, но ужасно бесит полоса прокрутки горизонтальная((( Прокомментируйте пожалуйста.

 
Это стандартное поведение редакторов исходного кода. При расчете горизональной полосы прокрутки используется длина максимальной строки плюс приметно 20%. В противном случае для строк, не умещающихся в окно, последние символы будут всегда прижаты к правой границе окна, что не всегда удобно при наборе кода.
 

Денис,

Почему данные 20% не присутствуют в редакторе исходного кода Мета Эдитор 4, что уже позволяет нам говорить о том что не всегда. Во вторых почему бы не сделать 2% ну на край 5%, кому нужны эти 20% пустого пространства????? Получается 1/5 рабочей строки просто выкинули из использования!!!

Возможно ли поправить данное безобразие, имхо слишком много зарезервировали!

Просто когда начинаю переносить код с 4 эдитора к которому привык, у меня появляется полоса прокрутки, которая меня очень сильно нервирует.

 
Спасибо, этот момент поправим.

 
Спасибо.
