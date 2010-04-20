косяк с горизронтальной прокруткой
Вот добавляем пару символов и появляется горизонтальная полоса прокрутки, хотя до края страницы еще места умататься....
ЗЫ В МетаЭдиторе 4 все нормально!
ЗЫЗЫ у меня расширение экрана 1280х800 и я привык писать длинные строчки кода, но ужасно бесит полоса прокрутки горизонтальная((( Прокомментируйте пожалуйста.
Денис,
Почему данные 20% не присутствуют в редакторе исходного кода Мета Эдитор 4, что уже позволяет нам говорить о том что не всегда. Во вторых почему бы не сделать 2% ну на край 5%, кому нужны эти 20% пустого пространства????? Получается 1/5 рабочей строки просто выкинули из использования!!!
Возможно ли поправить данное безобразие, имхо слишком много зарезервировали!
Просто когда начинаю переносить код с 4 эдитора к которому привык, у меня появляется полоса прокрутки, которая меня очень сильно нервирует.
