Метки на индикаторах
надо воспользоваться штукой виндовс фаинд
в отличии от МКЛ4 виндовс фаинд тут работает более конректно и задание этой функции без параметров выводит текущее окно индикатора
Почитайте статью Создание индикатора с возможностями графического управления, там есть подобные примеры.
Rosh:Я говорю не про кнопки, а про метки (Label). Они не рисуются на окнах индикаторов.
Хорошо, проверим. Спасибо за сообщение.
Попробуйте запустить приложенный индикатор, который сделан на основе BW-ZoneTrade
//+------------------------------------------------------------------+ //| создает метку в окне индикатора | //+------------------------------------------------------------------+ void SetLabel(long win_handle,string name) { //--- string label_name=name; if(ObjectFind(win_handle,label_name)<0) { Print("Object",label_name,"not found. Error code =",GetLastError()); //--- создадим объект Label bool res=ObjectCreate(0,label_name,OBJ_LABEL,win_handle,0,0); if(!res) Print("Object",label_name,"not created. Error code =",GetLastError()); //--- установим координату X res=ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_XDISTANCE,20); if (!res) Print(GetLastError()); //--- установим координату Y ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_YDISTANCE,30); //--- зададим цвет текста ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_COLOR,White); //--- установим текст для объекта Label ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_TEXT,UP); //--- установим шрифт надписи ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_FONT,"Wingdings"); //--- установим размер шрифта ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_FONTSIZE,10); //--- укажем привязку к правому верхнему углу ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER); //--- запретим выделение объекта мышкой ObjectSetInteger(win_handle,label_name,OBJPROP_SELECTABLE,false); //--- отрисуем на графике ChartRedraw(0); } } //+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
Упс, ссори. Спс, понял в чём ошибка. Нужно использовать int nwin, // индекс окна.
Попробовал вывести метку Label в окно индикатора, не выводится, а на окно графика выводиться.
Можно ли сделать чтобы метка выводилась именно в окне индикатора?