Включены RSS фиды на MQL5 Community
Было бы здорово читать блоги в RSS.
joo:
Пожалуйста — https://www.mql5.com/ru/blogs/rss
lezzvie:Класс! Спасибо.
Кому интересно - виджет форума http://www.yandex.ru/?add=127299&from=shared
читал, что рекомендуюется использовать google reader... то этот сервис гууглом уже не поддерживается, самая лучшая альтернатива из всего что мне довелось попробовать feedly.com. пользуйтесь ))
Пользуюсь https://dlvr.it/ уже несколько лет.
Для информации (если кому нужно и для гугл+ например).
newdigital:
через гуугл не пускает, только фб или твитер, а в фидли эти 2 и ещё много других )
там даже на ютюб можно подписыват, если подписались на много видео, то на почту не совсем удобно, а ютюб через рсс самое оно )
проверте пж-та ... пользуюсь feedly.com, уже неоднократно замечал, если комментарий последний на странице и следующий уже должен быть на следующей странице, то из feedly сразу перекидывае на 2ю страницу (которой не существует) и нужно руками делать pageХ-1
для фриланса убрали канал?
RSS - это способ представления информации, при котором вы можете читать новости с выбранных вами сайтов в хронологическом порядке. Одно из основных отличий RSS от рассылки состоит в том, что новости в этом случае поступают автоматически после опубликования на сайте.
Для чего нужен RSS?
Система RSS удобна прежде всего тем, что собирает сразу с нескольких сайтов интересные именно вам новости. То есть, вы сможете читать их в одном месте, экономя время.
Мы запустили RSS каналы на сайте MQL5 Community для быстрого и легкого уведомления пользователей об изменениях на сайте:
русский: https://www.mql5.com/ru/code/rss
английский: https://www.mql5.com/en/code/rss
русский: https://www.mql5.com/ru/articles/rss
английский: https://www.mql5.com/en/articles/rss
русский: https://www.mql5.com/ru/forum/rss
английский: https://www.mql5.com/en/forum/rss
Чтобы подписаться на эти каналы, достаточно зайти броузером на главную страницу сайта и нажать на появившийся значок RSS в строке адреса: