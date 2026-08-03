Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 83): Использование паттернов стохастического осциллятора и FrAMA — поведенческие архетипы"
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Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 83): Использование паттернов стохастического осциллятора и FrAMA — поведенческие архетипы:
В этой статье подробно рассмотрим пользовательский класс сигнала, объединяющий стохастический осциллятор и фрактальную адаптивную скользящую среднюю. Сочетание двух известных индикаторов формирует гибридную систему, в которой логика индикаторов представляется в виде конвейерной последовательности двоичных сигналов. Такой подход фактически выступает цифровым фильтром шума при анализе рыночных паттернов. Как обычно, рассмотрим десять индикаторных паттернов для разных рыночных режимов: трендовых и склонных к возврату к среднему, коррелированных и декоррелированных, с низкой и высокой волатильностью. Каждый из десяти паттернов, определенных в пользовательском классе сигнала, соответствует определенному условию, связанному с наклоном FrAMA, положением Stochastic или ценовым паттерном.
Поэтому структура пользовательского класса сигнала соответствует модульному подходу Мастера MQL5. Прикрепленный в конце статьи код следует разместить в папке MQL5\Include\Expert\Signal\Custom или в каталоге, указанном в заголовке приложенного файла .mq5. Новые читатели найдут здесь инструкции по размещению кода и сборке советника с помощью Мастера. Каждый из десяти паттернов пользовательского класса сигнала самодостаточен: все они используют общую вычислительную основу, однако каждый паттерн можно включать и отключать, назначать ему отдельный вес и независимо оптимизировать его условия в Тестере стратегий. Таким образом, архитектура советника — не "черный ящик", а максимально прозрачная система. Система адаптируется к разным рыночным режимам и лучше приспособлена к работе с разными типами рынков благодаря тонкой настройке: трендовым и склонным к возврату к среднему, коррелированным и декоррелированным, а также к периодам низкой и высокой волатильности.
Автор: Stephen Njuki