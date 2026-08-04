Пожалуйста помогите поменять номер телефона на который не приходят СМС
У меня смс не приходит (и не приходило), а приходило в телеграм (там в телеграме есть бот).
Но на телефоне у меня телеграм есть (и на другом есть).
Но там дело в том, что куда приходит код (куда должен приходить) - на том телефоне/номере должен быть телеграм установлен (и привязан к номеру - куда код приходить должен).
Там есть MQL5 Varification Bot (у него есть там маленькая менюшка).
-------------------
А вот как уже установленный телеграм привязать к другому номеру (к телефону, где нет телеграма) - я не знаю ...
У меня смс не приходит (и не приходило), а приходило в телеграм (там в телеграме есть бот).
Но на телефоне у меня телеграм есть (и на другом есть).
Но там дело в том, что куда приходит код (куда должен приходить) - на том телефоне/номере должен быть телеграм установлен (и привязан к номеру - куда код приходить должен).
Там есть MQL5 Varification Bot (у него есть там маленькая менюшка).
-------------------
А вот как уже установленный телеграм привязать к другому номеру (к телефону, где нет телеграма) - я не знаю ...
Сергей, я всё это понимаю, но вот в чём проблема: В России сейчас не так-то просто установить телеграм. Я несколько дней всячески пытался это сделать. Безуспешно. При попытке зарегистрировать ТГ на второй номер, бот просит ввести код отправленный на х.з. куда, связанный с этим ТГ.
Вот и получается, что лучший, или очередной вариант, это поменять тут номер телефона на тот на котором есть ТГ и на который от mql5 приходят СМСки. Но и тут затык… Куда ни ткни, везде нужен СМС туда куда не приходят. Может МТС чудит? Я уже не знаю что можно предположить.
Сергей, я всё это понимаю, но вот в чём проблема: В России сейчас не так-то просто установить телеграм. Я несколько дней всячески пытался это сделать. Безуспешно. При попытке зарегистрировать ТГ на второй номер, бот просит ввести код отправленный на х.з. куда, связанный с этим ТГ.
Вот и получается, что лучший, или очередной вариант, это поменять тут номер телефона на тот на котором есть ТГ и на который от mql5 приходят СМСки. Но и тут затык… Куда ни ткни, везде нужен СМС туда куда не приходят. Может МТС чудит? Я уже не знаю что можно предположить.
Еще можно установить телеграм на компьютер, и ассоциировать с номером телефона (куда там код на установку приходит - не знаю).
Еще можно просто в браузере (без установки) ...
Есть варианты, но да - сложно.
По-моему, у меня код для установки телеграм приходил на WhatsApp.
Еще можно установить телеграм на компьютер, и ассоциировать с номером телефона (куда там код на установку приходит - не знаю).
Еще можно просто в браузере (без установки) ...
Есть варианты, но да - сложно.
Да на комп можно установить. У меня так и установлено. Но сначала надо установить на телефон и никак иначе.
Сергей, учитывайте пожалуйста блокировки от ростелекома… Ну какой вацап, если никакой гарантии, что если я его поставлю, то получится открыть второй аккаунт на ТГ.
Мне кажется проще разобраться почему не приходят СМС на номер МТС. Ведь на номер Мегавоньфон приходят без проблем…Да, можно и в браузере. Но исключительно если есть аккаунт ТГ. Я не понимаю почему вы считаете, что я ничего этого не пробовал? Не пробовал только вацап. И пробовать не горю желанием, поскольку никаких гарантий положительного результата никто обещать не может.
Мне кажется проще разобраться почему не приходят СМС на номер МТС. Ведь на номер Мегавоньфон приходят без проблем…
На компьютере (даже на двух) - у меня установлен телеграм, но я его не использую (так как не использую VPN на компьютере).
На второй телефон я телеграм устанавливал, и код на установку приходил на WhatsApp ...
А разобраться почему не приходит смс из-за рубежа - сложно ... на англ форуме поняли, что иногда это зависит от тарифов симки/интернета, возможны и другие причины. Модераторы сделали этот обзорный пост - как бы обзор известных причин:
What to do if I am not receiving the verification SMS from MQL5.com to my phone?
- 2023.04.05
- www.mql5.com
На компьютере (даже на двух) - у меня установлен телеграм, но я его не использую (так как не использую VPN на компьютере).
На второй телефон я телеграм устанавливал, и код на установку приходил на WhatsApp ...
А разобраться почему не приходит смс из-за рубежа - сложно ... на англ форуме поняли, что иногда это зависит от тарифов симки/интернета, возможны и другие причины. Модераторы сделали этот обзорный пост - как бы обзор известных причин:
What to do if I am not receiving the verification SMS from MQL5.com to my phone?
Вы наверное не читали стихи А.Галича. В одном из них есть такие слова
И написано там не по русски…
А по ихнему я плохо читаю…
Сергей, я почти все ваши рекомендации по этому поводу, данные другим членам общества, читал в своё время. А вот когда самому пришлось с таким столкнуться, то перечитывать всё это как-то нет желания. Очень хочется услышать кого-то из админов. Может смогут помочь…
Вот кстати, на мой взгляд очень удачно будет если эти коды будут приходить пуш уведомлением на терминал.
Да, это может быть выход ... но на какой? У меня три компьютера (и не все включены одновременно), и на всех установлены МТ5 ... я пока между ними бегаю пуши проверять - всё закончится :)
На мобильный Метатрейдер? Да, можно, но не у всех он установлен.
И тут ведь надо залогиниться во вкладке Сообщество ... и тогда как на все Метатрейдеры на 3-х компьютерах как придет пуш салютом :)
Нет, это не выход.
Может, просто в форумный профиль? И историями пушей например (как в телефоне) ... но тут может быть вопрос безопасности (от компьютера можно отойти на час например) ...
Не знаю.
--------------------
Я на второй телефон установил телеграм, помучился конечно ... представить не мог, что код на установку придет на WhatsApp ...
--------------------
С смс-ками вообще проблема: от гугла мне приходит (на английском языке), от yahoo - на WhatsApp, от зарубежного банка - не приходит (и никогда не приходили), а только пуши от заблокированного телеграм (не знал даже, что такое бывает) ...
--------------------
Здесь сложно выяснить.
Проще самому помучиться (как я со вторым телефоном и с десктопным телеграм), чем разбираться в причинах ...
Да, это может быть выход ... но на какой? У меня три компьютера (и не все включены одновременно), и на всех установлены МТ5 ... я пока между ними бегаю пуши проверять - всё закончится :)
На мобильный Метатрейдер? Да, можно, но не у всех он установлен.
И тут ведь надо залогиниться во вкладке Сообщество ... и тогда как на все Метатрейдеры на 3-х компьютерах как придет пуш салютом :)
Нет, это не выход.
Может, просто в форумный профиль? И историями пушей например (как в телефоне) ... но тут может быть вопрос безопасности (от компьютера можно отойти на час например) ...
Не знаю.
--------------------
Я на второй телефон установил телеграм, помучился конечно ... представить не мог, что код на установку придет на WhatsApp ...
--------------------
С смс-ками вообще проблема: от гугла мне приходит (на английском языке), от yahoo - на WhatsApp, от зарубежного банка - не приходит (и никогда не приходили), а только пуши от заблокированного телеграм (не знал даже, что такое бывает) ...
--------------------
Здесь сложно выяснить.
Проще самому помучиться (как я со вторым телефоном и с десктопным телеграм), чем разбираться в причинах ...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вот такая проблема при попытке поменять номер телефона:
На номер привязанный сейчас к аккаунту СМС не приходит. А на новый нет проблем. Бот на искусственном идиотизме говорит только это
Но всё это уже пройдено неоднократно. А вот пункта, что доступ к телефону есть, но СМС не приходят отсутствует. Я наверное особенный… Ни у кого такое не случалось.
Весь телефон вычистил, СИМку даже заменил. Естественно перегружал телефон. На включенном телефоне не рекомендуется менять СИМку.
Поменять телефон надо для того, чтобы вместо СМС при выводе средств получить код на телеграм. А телеграм установлен у меня на другом номере.
Вот такая котовасия………