Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 34): Система пробоя линии тренда с оценкой качества соответствия по коэффициенту R²"
Большое спасибо за то, что поделились! Я действительно ценю, что вы поделились (всеми своими кодами) — надежный и хорошо комментированный код, отличный шаблон для дальнейшей разработки! Я сам пытался создать нечто подобное, но у меня, безусловно, не получилось так хорошо, как у вас.
linfo2 #:Спасибо, что сочли это полезным. Не за что.
Большое спасибо за то, что поделились! Я действительно ценю, что вы поделились (всеми своими кодами) — надёжный и хорошо комментированный код, отличный шаблон для дальнейшей разработки! Я сам пытался создать нечто подобное, но у меня получилось далеко не так хорошо, как у вас
Большое спасибо за то, что поделились! Я действительно ценю, что вы поделились (всеми своими кодами) — надёжный и хорошо комментированный код, отличный шаблон для дальнейшей разработки! Я сам пытался создать нечто подобное, но у меня получилось далеко не так хорошо, как у вас
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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 34): Система пробоя линии тренда с оценкой качества соответствия по коэффициенту R²:
Стратегия пробоя линии тренда предполагает построение на ценовом графике наклонных линий, соединяющих свинговые максимумы (сопротивление) или свинговые минимумы (поддержку). Так определяются ключевые ценовые уровни, вблизи которых рынок может развернуться или продолжить движение в прежнем направлении. Когда цена пробивает такую линию — закрывается выше линии сопротивления либо ниже линии поддержки, — это может указывать на изменение рыночного импульса. В таком случае трейдеры открывают позиции в направлении пробоя с заранее заданными параметрами риска и целевой прибыли. Подход позволяет использовать сильные движения после пробоя, стремясь извлечь выгоду из направленного рыночного движения и одновременно ограничить риск уровнями стоп-лосса и тейк-профита. Ниже показан пример пробоя нисходящей линии тренда.
Мы будем определять свинговые максимумы и минимумы в пределах заданной глубины анализа, строить линии тренда с минимальным количеством точек касания и оценивать их по коэффициенту детерминации R² и ограничениям на угол наклона. R-квадрат, или коэффициент детерминации, — это статистический показатель, характеризующий, насколько хорошо регрессионная модель объясняет вариацию зависимой переменной на основе независимых переменных. Он показывает долю общей вариации результата, объясняемую моделью, и принимает значения от 0 до 1. Ниже приведена наглядная схема этой модели.
Автор: Allan Munene Mutiiria