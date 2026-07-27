Вопрос по Маркету.

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Тут, со мною приключилась такая ситуация. Я написал индикатор, выложил его в маркет. Потом для теста сообщил знакомому, информацию об этом. Знакомый скачал эту демку. В чём затык. На странице маркета, скаченные демки не отображаются (пишет, скачено 0 демок). Вопрос. Ы чём проблема?
 
Igor Nagorniuk:
Тут, со мною приключилась такая ситуация. Я написал индикатор, выложил его в маркет. Потом для теста сообщил знакомому, информацию об этом. Знакомый скачал эту демку. В чём затык. На странице маркета, скаченные демки не отображаются (пишет, скачено 0 демок). Вопрос. Ы чём проблема?
Ожидайте межсерверной  синхронизации...
 
Roman Shiredchenko #:
Ожидайте межсерверной  синхронизации...
Уже четверо суток прошло.
 
Igor Nagorniuk #:
Уже четверо суток прошло.
может с одног ip?
 
скачал и запускал в терминале?, может ответ-подтверждение скачивания похерился на полпути - запрос одноразовый, ответ мог быть заблочен/не принят/отклонён сервером, это же не проверка лицензии, критически важную инфу не несёт
 
Общая локальная сеть, общий IP. Конечно не отобразится, типа сам скачал у себя. Типо защита от накруток.
 
Volodymyr Zubov #:
Общая локальная сеть, общий IP. Конечно не отобразится, типа сам скачал у себя. Типо защита от накруток.
Это хорошая идея. Но кака может быть один и тот же адрес айпи, когда я в самарской области, а чел во Владивостоке. Ладно, ждём, ещё. Просто интересно , чем, это всё кончится). 
 
не могу пополнить счет 
 
Volodymyr Zubov #:
Общая локальная сеть, общий IP. Конечно не отобразится, типа сам скачал у себя. Типо защита от накруток.

я тож сразу об этом подумал что идет защита от накруток - покупок у самого себя!

 
Igor Nagorniuk #:
Это хорошая идея. Но кака может быть один и тот же адрес айпи, когда я в самарской области, а чел во Владивостоке. Ладно, ждём, ещё. Просто интересно , чем, это всё кончится). 

еще корешей просите купить или демо скачать...) тут уже прошла межсерверная синхронизация по прошлому разу ничего не изменится... )

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