Вопрос по Маркету.
Тут, со мною приключилась такая ситуация. Я написал индикатор, выложил его в маркет. Потом для теста сообщил знакомому, информацию об этом. Знакомый скачал эту демку. В чём затык. На странице маркета, скаченные демки не отображаются (пишет, скачено 0 демок). Вопрос. Ы чём проблема?
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Igor Nagorniuk:Ожидайте межсерверной синхронизации...
Тут, со мною приключилась такая ситуация. Я написал индикатор, выложил его в маркет. Потом для теста сообщил знакомому, информацию об этом. Знакомый скачал эту демку. В чём затык. На странице маркета, скаченные демки не отображаются (пишет, скачено 0 демок). Вопрос. Ы чём проблема?
Тут, со мною приключилась такая ситуация. Я написал индикатор, выложил его в маркет. Потом для теста сообщил знакомому, информацию об этом. Знакомый скачал эту демку. В чём затык. На странице маркета, скаченные демки не отображаются (пишет, скачено 0 демок). Вопрос. Ы чём проблема?
скачал и запускал в терминале?, может ответ-подтверждение скачивания похерился на полпути - запрос одноразовый, ответ мог быть заблочен/не принят/отклонён сервером, это же не проверка лицензии, критически важную инфу не несёт
Общая локальная сеть, общий IP. Конечно не отобразится, типа сам скачал у себя. Типо защита от накруток.
Volodymyr Zubov #:Это хорошая идея. Но кака может быть один и тот же адрес айпи, когда я в самарской области, а чел во Владивостоке. Ладно, ждём, ещё. Просто интересно , чем, это всё кончится).
Общая локальная сеть, общий IP. Конечно не отобразится, типа сам скачал у себя. Типо защита от накруток.
Общая локальная сеть, общий IP. Конечно не отобразится, типа сам скачал у себя. Типо защита от накруток.
не могу пополнить счет
Igor Nagorniuk #:
Это хорошая идея. Но кака может быть один и тот же адрес айпи, когда я в самарской области, а чел во Владивостоке. Ладно, ждём, ещё. Просто интересно , чем, это всё кончится).
Это хорошая идея. Но кака может быть один и тот же адрес айпи, когда я в самарской области, а чел во Владивостоке. Ладно, ждём, ещё. Просто интересно , чем, это всё кончится).
еще корешей просите купить или демо скачать...) тут уже прошла межсерверная синхронизация по прошлому разу ничего не изменится... )
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