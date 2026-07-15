Почему слетает информация об аккаунте после аварийного перезагрузки компьютера?
По моему МТ вообще не сохраняет конфигурацию, пока работает)
Например если снять бота с графика, а потом vps завис-перезагрузился, то МТ "вспомнит" старое и опять бота запустит)
Приходится принудительно закрывать и перезапускать МТ после изменений в конфигурации.
Починят, судя по прошлому опыту, лет через 10 )
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Завис компьютер, хоть и не часто подобное стало встречаться, но всё равно неприятно. Перезапустил через сброс. Открываю терминалы - на 2х из 3х получают вот такую картину (номера счетов при этом одинаковые, ДЦ разные)
Т.е. явно бьются блок данных с информацией об аккаунтах. Биться оно может при чтение (напимер HDD/SSD выходит из строя) или при записи, когда запись происходит некорректно в момент зависа компьютера. Но.. данные об аккаунте, по идее, записываются один раз, при добавлении оных, а дальше только читаться. Или это не так и данные с инфой аккаунта пишутся, скажем так, нередко, что может повышать вероятность их порчи в нештатных ситуациях?