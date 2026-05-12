metatrader.com — новый глобальный центр трейдинга и аналитики
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metatrader.com — новый глобальный центр трейдинга и аналитики
Alexey Viktorov, 2026.04.08 10:27
В яндексе нормально работает.
Ну нет у меня желания работать на яндекс браузере, а на гуглах ещё хуже… Как бы исправить?
Не входил в аккаунт, график не показывается (НВидиа), если нажать "Открыть полный график", то получаю
Не входил в аккаунт, график не показывается (НВидиа), если нажать "Открыть полный график", то получаю
Сейчас (для эксперимента) - вышел, потом опять зашел - все в порядке; открыл график NVDA (c Heatmap - потому что так быстрее), нажал Open Full Chart - и все открывается. Windows 10 и Windows 11, и forefox и chrome.
Но у меня этот сайт - с англоязычным интерфейсом, то есть - может это имеет значение -
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