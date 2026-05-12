metatrader.com — новый глобальный центр трейдинга и аналитики

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Мы запустили новый проект — metatrader.com. Это современный информационно-аналитический портал для максимально широкой аудитории, интересующейся финансовыми рынками:

  • Начинающих трейдеров, которые только делают первые шаги
  • Опытных участников рынка, ищущих качественную аналитику и инструменты
  • Инвесторов, следящих за глобальными трендами
  • Разработчиков и пользователей платформ MetaTrader

Что вы найдете на metatrader.com

Портал создан как единая экосистема, где трейдеры могут получать актуальную финансовую информацию, обучаться и анализировать рынок, а также использовать современные технологические решения для алгоритмической торговли. Все в одном месте и в удобном формате.

Аналитика и новости

Читайте новости мировых финансовых рынков, ежедневные обзоры, разбор ключевых экономических событий и комментарии экспертов от более чем 30 проверенных поставщиков, включая Reuters, Bloomberg и Yahoo. Здесь публикуются прогнозы по валютам, акциям, сырьевым товарам и криптовалютам, а также аналитика по основным макроэкономическим индикаторам. Материалы помогают оперативно реагировать на изменения рынка и принимать взвешенные торговые решения.

Изучайте конкретные рыночные сценарии и торговые методы вместе с другими участниками сообщества в разделе «Графики и идеи». Делитесь собственными знаниями и зарабатывайте репутацию финансового гуру.

Финансовые новости с мировых рынков, аналитика и социальные функции


Котировки и графики в реальном времени

Следите за динамикой цен в реальном времени: вам доступно более 11 0000 инструментов американского фондового рынка, десятки спотовых валютных пар, металлов, индексов и товаров. Для каждого инструмента есть подробная статистика, фундаментальные данные и подборка связанных новостей. В один клик можно открыть интерактивную версию графика для технического анализа при помощи аналитических объектов и индикаторов.

Кроме этого, портал предоставляет инструменты для общего анализа рынка — тепловую карту, а также рейтинги по росту и падению.

Котировки и графики в реальном времени


Все для алготрейдеров

В разделе алготрейдинга мы собрали все, что может пригодиться новичками и профессионалам:


Единый аккаунт с MQL5.com

Если вы уже зарегистрированы в сообществе трейдеров MQL5.community, отдельный аккаунт для metatrader.com не понадобится. Используйте тот же логин и пароль для входа, чтобы получить доступ к возможностям обоих порталов.


Присоединяйтесь к миру финансовых новостей и аналитики

metatrader.com — это единая точка доступа ко всем ключевым аспектам трейдинга и инвестирования, объединяющая знания, аналитику и технологии в одном месте. Посетите новый портал уже сегодня и начните использовать все его возможности для повышения эффективности вашей торговли.

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MetaTrader | World Financial Markets for Best Trading
MetaTrader | World Financial Markets for Best Trading
  • www.metatrader.com
MetaTrader: trading platform for forex, stocks and crypto. Explore markets, charts, news, trading signals and the marketplace, then download MT4/MT5.
 

Почему-то эта панелька не закрывается


 
Alexey Viktorov #:

Почему-то эта панелька не закрывается


Напишите, пожалуйста, какой браузер
 
Liliya Yunusova #:
Напишите, пожалуйста, какой браузер

В яндексе нормально работает.

 

Файрфокс, Линукс:


 
Liliya Yunusova #:
Напишите, пожалуйста, какой браузер

Теперь новая проблема. Не даёт войти вообще


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

metatrader.com — новый глобальный центр трейдинга и аналитики

Alexey Viktorov, 2026.04.08 10:27

В яндексе нормально работает.


Ну нет у меня желания работать на яндекс браузере, а на гуглах ещё хуже… Как бы исправить?

 

Не входил в аккаунт, график не показывается (НВидиа), если нажать "Открыть полный график", то получаю


 
Nikolay Kuznetsov #:

Не входил в аккаунт, график не показывается (НВидиа), если нажать "Открыть полный график", то получаю


Сейчас (для эксперимента) - вышел, потом опять зашел - все в порядке; открыл график NVDA (c Heatmap - потому что так быстрее), нажал Open Full Chart - и все открывается. Windows 10 и Windows 11, и forefox и chrome.

Но у меня этот сайт - с англоязычным интерфейсом, то есть - может это имеет значение - 

 
Nikolay Kuznetsov #:

Не входил в аккаунт, график не показывается (НВидиа), если нажать "Открыть полный график", то получаю


Аналогично.

Не то, чтобы мне это было надо, но вот так:

FF, Debian

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