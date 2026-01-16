Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 25): Создание советника для торговли по графическим объектам (II)"
Более гибкое и мощное решение такого рода было представлено в статье TradeObjects: Автоматизация торговли на основе графических объектов MetaTrader.
TradeObjects: Automation of trading based on MetaTrader graphical objects
- 2017.10.13
- www.mql5.com
The article deals with a simple approach to creating an automated trading system based on the chart linear markup and offers a ready-made Expert Advisor using the standard properties of the MetaTrader 4 and 5 objects and supporting the main trading operations.
Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 25): Создание советника для торговли по графическим объектам (II):
Советник будет использовать две трендовые линии, которые пользователь вручную нарисует на графике. Одна линия, показывающая нисходящий тренд, проводится от более высокой точки к более низкой, а другая, показывающая восходящий тренд, проводится от более низкой точки к более высокой. Советник будет использовать их имена для выявления соответствующих объектов на графике. При том предполагается, что пользователь введет точные имена трендовых линий во входных настройках советника. Даже когда на графике нарисовано несколько трендовых линий, данная техника дает советнику четкую информацию о том, за какими из них нужно следить.
Кроме того, пользователь сможет указать таймфрейм, который советник должен отслеживать, размер лота, который он хотел бы использовать, и желаемый стиль торговли. В советнике доступно два режима: в первом случае советник обрабатывает условия как разворота, так и пробоя с ретестом в зависимости от того, как цена ведет себя вблизи трендовой линии, а во втором случае (режим разворота) советник открывает сделку, когда цена касается трендовой линии, и отображает сигнал разворота. В режиме пробоя и ретеста советник ожидает, когда цена пробьет трендовую линию, прежде чем открыть сделку.
Автор: Israel Pelumi Abioye