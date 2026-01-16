Советники: Торговая стратегия Heads or Tails (Орёл или Решка)

Торговая стратегия Heads or Tails (Орёл или Решка):

Классический вариант торговой стратегии Heads or Tails (Орёл или Решка) с разбором кода сигнального блока.

Торговая стратегия Heads or Tails (Орёл или Решка)

Автор: Vladimir Pastushak

 
Подкидывание монетки, замечательный эксперимент. Кривая депозита очень похожа на тест любого стандартного индикатора.
 

всегда поражали MQL-style комментарии:

   return(INIT_SUCCEEDED);                                             // Returning successful initialization status

почему тогда не комментировать:  { // open logical scope 

:-)

а совсем по советнику: он не совсем "орёл/решка", не вполне хаотичный - он следует волатильности инструмента. Чтобы убедиться - можете посмотреть в отчёте распределение входов по времени. 

