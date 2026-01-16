Советники: Торговая стратегия Heads or Tails (Орёл или Решка)
Подкидывание монетки, замечательный эксперимент. Кривая депозита очень похожа на тест любого стандартного индикатора.
всегда поражали MQL-style комментарии:
return(INIT_SUCCEEDED); // Returning successful initialization status
почему тогда не комментировать: { // open logical scope
:-)
---
а совсем по советнику: он не совсем "орёл/решка", не вполне хаотичный - он следует волатильности инструмента. Чтобы убедиться - можете посмотреть в отчёте распределение входов по времени.
Автор: Vladimir Pastushak