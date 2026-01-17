После последнего обновления mt5 при отрисовке индикаторов в стиле Draw_filling по контуру залитой области появились окаймляющие эту область линии. Можно эти линии убрать?

Всем привет! 

После последнего обновления mt5 при отрисовке индикаторов в стиле Draw_filling по контуру залитой области появились окаймляющие эту область линии. Можно эти линии убрать, чтобы заливка индикаторов отрисовывалась как раньше?

 
Пожалуйста, предоставьте более подробную информацию о том, что вы делаете и видите, например, скриншот?

А если вы считаете, что это ошибка, вам понадобится код для воспроизведения проблемы.

