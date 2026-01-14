Why it is not possible to return the EA?
Я перепробовал множество различных продуктов для торговли на Форекс и вернул немало из них через PayPal или Digistore24. Почему здесь это невозможно?
AndrosMarkou:Возврату не подлежит. Можете тестировать демо версию, но если купили, то отменить нельзя.
AndrosMarkou:Потому что это написано в правилах
Правила покупки торговых роботов, индикаторов, книг и журналов в MetaTrader Market
- www.mql5.com
Общие положения и правила пользования сервисом Market
