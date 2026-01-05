Индикаторы: DeltaFusionLite
DeltaFusionLite:
DeltaFusion Lite - это упрощенная версия индикатора DeltaFusionPro для MT4. Он рассчитывает и отображает кумулятивную дельту и чистую дельту, давая трейдерам четкое представление о давлении покупок и продаж в пределах каждой свечи. Анализируя распределение объема между спросом и предложением, он помогает выявить изменения рыночных настроений, потенциальные развороты и различные типы расхождений между ценой и объемом.
Автор: Francesco Secchi