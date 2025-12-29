Индикаторы: AIS HiLo

AIS HiLo:

В индикаторе реализован один из алгоритмов нелинейного сглаживания

Автор: Aleksej Poljakov

 
у этого индикатора наблюдаются артефакты на 0 баре. Хотя на истории все хорошо. На лицо проблемы с индексацией.
Я чуть переделал код, оставив основную идею.
ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ: Этот код полностью воспроизводит математику    
оригинального индикатора, но со значительными улучшениями:      
  1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: Алгоритм "на лету" эмулирует     
     поведение сдвигающегося массива "памяти" из оригинала.       
   2. ОПТИМИЗАЦИЯ: Медленные циклы MQL5 заменены на сверхбыстрые   
     нативные функции ArrayMaximum/ArrayMinimum. Убран самый      
      затратный цикл копирования памяти (сдвиг массива).           
   3. КОРРЕКТНОСТЬ: Исправлены ошибки инкрементального расчета.     
       Индикатор теперь стабилен и не зависит от истории вызовов.
AIS_HiLo_Refactored.mq5  11 kb
 
суть самого алгоритма сводится к простому - ищем минимальный максимум и максимальный минимум, их полусумма и есть сглаживание временного ряда. 

Всё, что вы сделали - прекрасно. По мне так, ябы лучше на диване лежал, рассказывая вам об алгоритмах, а вы бы кодировали)

