Индикаторы: AIS HiLo
Automated-Trading:у этого индикатора наблюдаются артефакты на 0 баре. Хотя на истории все хорошо. На лицо проблемы с индексацией.
Автор: Aleksej Poljakov
Я чуть переделал код, оставив основную идею.
ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ: Этот код полностью воспроизводит математику
оригинального индикатора, но со значительными улучшениями:
1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: Алгоритм "на лету" эмулирует
поведение сдвигающегося массива "памяти" из оригинала.
2. ОПТИМИЗАЦИЯ: Медленные циклы MQL5 заменены на сверхбыстрые
нативные функции ArrayMaximum/ArrayMinimum. Убран самый
затратный цикл копирования памяти (сдвиг массива).
3. КОРРЕКТНОСТЬ: Исправлены ошибки инкрементального расчета.
Индикатор теперь стабилен и не зависит от истории вызовов.
Файлы:
AIS_HiLo_Refactored.mq5 11 kb
суть самого алгоритма сводится к простому - ищем минимальный максимум и максимальный минимум, их полусумма и есть сглаживание временного ряда.
Всё, что вы сделали - прекрасно. По мне так, ябы лучше на диване лежал, рассказывая вам об алгоритмах, а вы бы кодировали)
AIS HiLo:
В индикаторе реализован один из алгоритмов нелинейного сглаживания
Автор: Aleksej Poljakov