Скрипты: OBJ_BUTTON.mq5 — Скрипт для создания и управления графической кнопкой на графике

OBJ_BUTTON.mq5 — Скрипт для создания и управления графической кнопкой на графике:

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Кнопка" (OBJ_BUTTON) на графике с заданными параметрами (имя, положение, размер, угол привязки, шрифт, цвет текста, цвет фона, цвет границы, состояние, порядок отображения и др.), размещает кнопку в окне графика, динамически изменяет её размеры и положение, а затем удаляет после завершения работы.

OBJ_BUTTON.mq5 — Скрипт для создания и управления графической кнопкой на графике

Автор: MetaQuotes

 

В билде 5430 работает


Билд 5488 имеется ошибка.


Исправьте, пожалуйста


