Скрипты: OBJ_BUTTON.mq5 — Скрипт для создания и управления графической кнопкой на графике

OBJ_BUTTON.mq5 — Скрипт для создания и управления графической кнопкой на графике:
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Кнопка" (OBJ_BUTTON) на графике с заданными параметрами (имя, положение, размер, угол привязки, шрифт, цвет текста, цвет фона, цвет границы, состояние, порядок отображения и др.), размещает кнопку в окне графика, динамически изменяет её размеры и положение, а затем удаляет после завершения работы.
Автор: MetaQuotes