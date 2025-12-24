Обьекты торговой истории генерят CHAREVENT_OBJECT_CREATE / CLICK / DELETE, но зачем?
А это зачем?
Если не хотите замедления, то отключите показ истории торговли для конкретного графика. Эти объекты автоматически удалятся и не будут создаваться. История всегда рисовалась на графике таким образом, насколько я помню.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Насколько это нужно и важно? Если у вас большая торговая история и много индикаторов и экспертов, которые имеют обработчики CHARTEVENT_OBJ_CREATE, умножим на количество открытых графиков, то можем получить заметное замедление при запуске терминала, открытии графика, показа "истории торговли".
Отлавливал этим кодом.