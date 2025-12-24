Обьекты торговой истории генерят CHAREVENT_OBJECT_CREATE / CLICK / DELETE, но зачем?

Новый комментарий
 

Насколько это нужно и важно? Если у вас большая торговая история и много индикаторов и экспертов, которые имеют обработчики CHARTEVENT_OBJ_CREATE, умножим на количество открытых графиков, то можем получить заметное замедление при запуске терминала, открытии графика, показа "истории торговли".

Отлавливал этим кодом.

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   Print(__FILE__, " loaded...");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int32_t rates_total,
                const int32_t prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int32_t &spread[])
  {
//---
   
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

void OnChartEvent(const int id,
                   const long &lparam,
                   const double &dparam,
                   const string &sparam)
   {
//---
    
    
    switch(id){
      case CHARTEVENT_OBJECT_CREATE:{
         Print("Create:", sparam);  
         break;
      };
      case CHARTEVENT_OBJECT_DELETE:{
         Print("Delete ", sparam);  
      }
      
    }
   }  
 
А это зачем?
 
Alexey Viktorov #:
А это зачем?
о можем получить заметное замедление при запуске терминала, открытии графика, показа "истории торговли".
 
Если не хотите замедления, то отключите показ истории торговли для конкретного графика. Эти объекты автоматически удалятся и не будут создаваться. История всегда рисовалась на графике таким образом, насколько я помню.
Новый комментарий