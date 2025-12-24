Пошу разъяснения по логике кода в mql 5
- Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6.
- Спрашивайте!
- Print() и массив
В данном случае нельзя говорить о плюсах и минусах, есть только необходимость. Так, если нет какой-то настоятельной необходимости использовать в индикаторе объекты, то их и не нужно использовать, лучше написать индикатор на основе индикаторных буферов. Графические объекты больше нужны в скриптах и экспертах.
В индикаторах объекты нужны при очень редких случаях. Например, если индикатор написан в виде графической утилиты (нужно что-то отобразить, исходя из действий пользователя) или же если индикатор должен отобразить расширение Фибоначчи.
Кстати, еще не был упомянут Canvas. Если требуется отображение нестандартных графических объектов или графических объектов много, то с индикаторными буферами вообще ничего не получится. А Canvas даст примерно такую же скорость, как индикаторные буфера (если код написан правильно), но при этом отобразит что угодно (без привязки к типам индикаторных буферов).
Здравствуйте. Подскажите, кто знает, какие плюсы и минусы, есть в написании индикаторов. Допустим и пишу какой-то индикатор, у меня появляется вопрос. Каким методом его написать: 1. стандартным способом, то есть есть через массивы и буферс. 2. на основе функции Object. При, этом во втором случае буферс и плотс всегда будут 0. Дело втом, что если я пишу индикатор по 2 методу, то у меня всегда, цвета оказываются в кладке "параметры", а вкладка "цвета" всегда пустая.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования