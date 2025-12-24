Пошу разъяснения по логике кода в mql 5

Здравствуйте. Подскажите, кто знает, какие плюсы и минусы, есть в написании индикаторов. Допустим и пишу какой-то индикатор, у меня появляется вопрос. Каким методом его написать: 1. стандартным способом, то есть есть через массивы и буферс. 2. на основе функции Object. При, этом во втором случае буферс и плотс всегда будут 0. Дело втом, что если я пишу индикатор по 2 методу, то у меня всегда, цвета оказываются в кладке "параметры", а вкладка "цвета" всегда пустая.
 
Если объектов будет много, то терминал будет сильно подвисать.. А на plots все летает как на самолете. Если объектам нужно будет изменить цвет, толщину или стиль, и их на графике, скажем, 100000 штук, то нужно будет циклом обратиться к каждому и у каждого поменять. А у plots меняется в одном месте. Проще говоря , для индикатора нет смысла использовать объекты.
 

В данном случае нельзя говорить о плюсах и минусах, есть только необходимость. Так, если нет какой-то настоятельной необходимости использовать в индикаторе объекты, то их и не нужно использовать, лучше написать индикатор на основе индикаторных буферов. Графические объекты больше нужны в скриптах и экспертах. 

В индикаторах объекты нужны при очень редких случаях. Например, если индикатор написан в виде графической утилиты (нужно что-то отобразить, исходя из действий пользователя) или же если индикатор должен отобразить расширение Фибоначчи

Кстати, еще не был упомянут Canvas. Если требуется отображение нестандартных графических объектов или графических объектов много, то с индикаторными буферами вообще ничего не получится. А Canvas даст примерно такую же скорость, как индикаторные буфера (если код написан правильно), но при этом отобразит что угодно (без привязки к типам индикаторных буферов).

 
Лучше стандартным способом - через буферы. Возможно, в будущем вы запланируете написать советника по данному индикатору и тогда во всей мере почувствуете боль подключения и использования такого индикатора. Так что если пишите все-таки индикатор, то пишите его через штатные решения. Не все можно упаковать в буферы, конечно, но это отдельный случай, и единственным способом будет использование графических объектов. 
 
Спасибо большое за информацию. Я даже не знал, про Canva. Теперь, есть пища для размышления.
 
Спасибо Всем за помощь, по данному вопросу.
