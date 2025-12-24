Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 22): Создание советника для торговли по паттерну 5-0"
Волны Элиота?
Да, это волны Элиота. И не надо изобретать новых сущностей, Уильям Оккам не одобряет.
kimo161 #:Все гораздо сложнее. Гармонические паттерны, включая паттерн 5-0(статус товарного знака и поиск документов), были изобретены после изобретения волн Эллиота. Волны Эллиота основаны на 9 степенях волн в циклах, в то время как паттерн 5-0 основан на соотношениях Фибоначчи. При применении обоих паттернов на графике неизбежно возникает некоторое дублирование, что может привести к путанице.
Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 22): Создание советника для торговли по паттерну 5-0:
Гармонический паттерн 5-0 является разворотной формацией, которая обычно возникает после значительного и продолжительного движения цены. Рассматривается скорее как паттерн перехода от продолжения к развороту, чем как чистый сетап разворота, и указывает на возможное изменение направления тренда. Четыре отрезка (XA, AB, BC и CD) формируются шестью основными точками паттерна: 0, X, A, B, C и D. Выделяющаяся начальная точка и структура гармонического паттерна 5-0 выделяют его среди других гармонических паттернов. В отличие от большинства гармонических паттернов, которые начинаются с максимума или минимума свинга, гармонический паттерн 5-0 начинается с коррекционного движения, которое часто происходит после завершения предыдущего тренда или паттерна. Это отличает его, поскольку он нацелен на захват истощения контртрендового движения, а не на начало нового импульса.
Точка 0, которая создает четкий максимум свинга на графике, является началом бычьего паттерна 5-0. Рынок падает от этого уровня, формируя точку X, которая является первым значительным медвежьим отрезком структуры. Корректирующий откат к этому снижению представлен последующим движением от точки X до точки A. Хотя для этого отката нет установленного уровня Фибоначчи, точка A должна находиться ниже точки 0, указывая на то, что тренд в целом все еще медвежий.
После установления точки A рынок продолжает снижаться, образуя точку B, которая располагается между уровнями 113% и 161,8% расширения Фибоначчи для отрезка XA. Данный отрезок часто представляет этап истощения текущего нисходящего тренда. Рынок разворачивается вверх от точки B, чтобы сформировать точку C, которая обычно составляет от 161,8% до 224% длины отрезка AB. Внутри паттерна это движение демонстрирует мощную коррекционную реакцию. Структура завершается в точке D, где рынок снова откатывается. Рекомендуется, чтобы точка D откатилась на расстояние от 50% до 55% длины отрезка BC. Эта зона коррекции является зоной потенциальной покупки.
Автор: Israel Pelumi Abioye