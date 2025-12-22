Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Сеточная аппроксимация событийного потока как инструмент анализа ценовых паттернов (Окончание)"
Сеточная аппроксимация событийного потока
Сам придумал такие слова?
Дмитрий, приветствую!
Спасибо за новую работу!
Запустил ваш советник в оригинале (логи не считаются). Уровень ошибки STFS 1600+ держится. Это нормально? Или всё-таки нужна нормализация признаков?
И на счёт тайфрейма М1 в последней части статьи вы не опечатались, случаем? Может всё таки H1?
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Сеточная аппроксимация событийного потока как инструмент анализа ценовых паттернов (Окончание):
В статье представлена адаптация фреймворка EEMFlow для построения высокоэффективных торговых моделей средствами MQL5. Рассматриваются алгоритмы оценки MeshFlow с расширенной корреляцией признаков, позволяющие точно анализировать динамику рынка и прогнозировать ценовые потоки. Тестирование подтвердило положительное математическое ожидание, умеренные просадки и высокую эффективность принятия решений.
Полное и детальное описание архитектурного решения обучаемых моделей приведено во вложении, что позволяет воспроизвести и масштабировать подход для дальнейших экспериментов и анализа эффективности.
Работа началась с офлайн-обучения на исторических данных по валютной паре EURUSD с таймфреймом M1 за период с Января 2024 по Июнь 2025 года. На этом этапе модель формировала умение выявлять повторяющиеся рыночные паттерны, анализировать динамику цен и объёмы торгов, а также выявлять взаимосвязи между ключевыми признаками для точного прогнозирования. В результате формировалось внутреннее представление о рынке, объединяющее строгую математическую обработку данных с выявлением закономерностей во временном ряду.
Следующим шагом стала тонкая онлайн-настройка в тестере стратегий MetaTrader 5. Модель адаптировалась к потоку реальных данных, учитывая рыночный шум, колебания ликвидности и резкие ценовые всплески. Такой подход позволял интегрировать накопленный исторический опыт с актуальной рыночной динамикой, обеспечивая своевременные и обоснованные торговые решения.
Финальная проверка проводилась на данных с Июля по Октябрь 2025 года, полностью новых и ранее не использованных в процессе обучения. Все параметры модели сохранялись без изменений, что позволяло объективно оценить её способность к обобщению и адаптации к незнакомым рыночным условиям.
Автор: Dmitriy Gizlyk