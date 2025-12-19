Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 21): Автоматическое обнаружение паттернов Гартли"
Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 21): Автоматическое обнаружение паттернов Гартли:
И снова приветствуем вас в Части 21 серии "Знакомство с языком MQL5"! В Части 20 я познакомил вас с гармоническими паттернами и объяснил математические концепции, лежащие в основе уровней Фибоначчи и их расширений, а также как их реализовать на языке MQL5. В этой статье мы сделаем шаг вперед, сосредоточившись на автоматизации обнаружения гармонического паттерна Гартли.
Вы научитесь распознавать возможные паттерны Гартли программным способом на ваших графиках, используя уровни Фибоначчи, ценовые свинги и графические объекты. Логика и методы, которые мы обсуждаем здесь, могут быть применены к другим гармоническим паттернам, таким как "летучая мышь", "бабочка", "краб" и "глубокий краб", но ради простоты мы сосредоточимся на паттерне Гартли.
Отличительная особенность этой статьи заключается в том, что она написана на понятном для начинающих языке, а также в том, как мы упрощаем сложные идеи, разбивая их на управляемые этапы. Вместо того чтобы перегружать вас теорией, мы будем работать над проектно-ориентированной стратегией, в рамках которой мы создадим советник, способный автоматически распознавать паттерн Гартли.
Автор: Israel Pelumi Abioye