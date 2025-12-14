Слетел терминал?
Sergey Zhilinskiy:если про иероглифы, то такое бывает 1-2 раза в год уже давно
После перезагрузки случилась такая фигня. Это что такое вообще с терминалом?
Что-то я за много лет ни разу такого не наблюдал.
что-то типа такого иногда бывает
https://www.mql5.com/ru/forum/493007
через поиск сложно тут найти, обычно в виде картинки баг вставляли всегда
Самопроизвольное открытие счетов с иероглифами на МТ5
Здравствуйте, На демо-счетах МТ5 (у меня Tickmill, FTP) самопроизвольно появляется счет с иероглифами (скриншот приложил...
