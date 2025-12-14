Слетел терминал?

После перезагрузки случилась такая фигня. Это что такое вообще с терминалом?

 
Sergey Zhilinskiy:

если про иероглифы, то такое бывает 1-2 раза в год уже давно
 
Что-то я за много лет ни разу такого не наблюдал.
 
lynxntech #:
что-то типа такого иногда бывает

https://www.mql5.com/ru/forum/493007


через поиск сложно тут найти, обычно в виде картинки баг вставляли всегда

