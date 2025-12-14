Обработчик тиков для профиля объемов
не понимаю, где мы должны увидеть ошибку
ух, понял вопрос :) у себя делал подобное только с запросами торговых тиков (там где был объём), тогда все профили и POCи были такими же, как в объёмных торговых терминалах.
В TICKS_ALL (COPY_TICKS_ALL) будет всё и запросы цены (bid, ask) и торговые тики, для реальных объёмов абсолютно не нужное, для тиковых объёмов (форекс) только изменение bid и ask (COPY_TICKS_INFO)
PS "Тяжелый" эксперт получился, хотя функционал тут скорее индикаторный, кэширование тиков нужно, CopyTicks/CopyTicksRange довольно медленный...
а, ещё обнаружил, что вы рисуете гистограмму OBJ_RECTANGLE (и не удаляете за собой при удалении советника), это очень медленно работает, надо переходить на OBJ_BITMAP/CANVAS тогда можно будет чуть ли не онланй отслеживать изменения.
Не понимаю где ошибка в обработке тиков для профилей ALL & TRADE